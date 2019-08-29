Картины фотомастеров Беларуси украсили станции ереванского метро

Магия Беларуси в просторных вестибюлях подземных станций армянского метрополитена отражается в иллюстрациях фотомастеров БЕЛТА на I Армянском международном фотофестивале. В этом уникальном вернисаже участвуют фотографы из 20 стран. В том числе из Беларуси, Дании, Италии, ОАЭ, России, США, Франции, Японии и Швейцарии, уточняет агентство.

Масштабы фестиваля пропорциональны подземным лабиринтам ереванской подземки. Планшеты с фотографиями участников выставки демонстрируются в 39 павильонах: от аэропорта Звартноц до резиденции президента, в Музее Ованеса Туманяна, на двух станциях Ереванского метрополитена и в ряде других.

В частности, работы белорусских журналистов выставлены на станции метро "Маршал Баграмян". По словам генерального директора агентства Ирины Акулович, в этом есть свой глубокий символизм. Ведь имя прославленного маршала Великой Победы хорошо известно и в Синеокой. "Этот полководец многое сделал для освобождения нашей страны", - подчеркнула она.

А, по мнению посла Армении в Беларуси Армена Гевондяна, подобные фестивали расширяют духовное пространство зрителей. Они подчеркивают глубокую историческую связь с культурными традициями, присущими каждому народу. Выставка белорусских фотографий, убежден дипломат, дает возможность людям, которые впервые знакомятся с Беларусью, почувствовать, с одной стороны, самобытность и многообразие белорусской культуры, а с другой - ощутить, как много общего в истории и культуре двух православных народов.

С этим утверждением согласен и его коллега, посол Беларуси в Армении Игорь Назарук. По его словам, значение выставки заключается в том, что она предоставила очередную возможность ощутить особенности духовного мира белорусов, их культуры и национальных традиций.