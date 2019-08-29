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29.08.2019 19:13
Рубрика: Спорт

Финал в повторе

Новый сезон в КХЛ откроется матчем сильнейших команд прошлого плей-офф - ЦСКА и "Авангарда"
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Спецвыпуск № 193(7951)
В первый день осени на московской "ЦСКА Арене" стартует 12-й по счету сезон Континентальной хоккейной лиги. Действующие обладатели Кубка Гагарина столичные армейцы сыграют с омским "Авангардом" за Кубок Открытия.
Эксперты считают ЦСКА главным фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина в новом сезоне. Фото: РИА Новости Эксперты считают ЦСКА главным фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина в новом сезоне. Фото: РИА Новости
Эксперты считают ЦСКА главным фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина в новом сезоне. Фото: РИА Новости

Выдавать трофей по итогам первого же матча в КХЛ придумали с самого начала. Понятно, что приз этот скорее символический, но его обладателям, да и болельщикам, в любом случае приятно начинать сезон не с пустыми руками. Формат, кстати, с годами изменился - сначала за Кубок Открытия бились две лучшие команды по итогам плей-офф, а с сезона 2015/16 решено финалиста Кубка Гагарина заменить на победителя регулярного чемпионата, то есть обладателя Кубка Континента. Но поскольку в розыгрыше 2018/19 оба главных трофея Лиги впервые забрал себе один клуб, ЦСКА, то играть ему теперь с соперником по финалу плей-офф прошлого сезона - "Авангардом".

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Из 11 предыдущих матчей за Кубок Открытия действующий чемпион проиграл лишь трижды. Кстати, однажды обладателя Кубка Гагарина обидел как раз ЦСКА. В 2016-м москвичи таким образом хоть немного насолили своему, пожалуй, главному на сегодня оппоненту - питерскому СКА. А вот "Авангард" свой единственный до сей поры поединок за Кубок Открытия проиграл - было это еще в 2013-м, когда "ястребы" в серии буллитов уступили московскому "Динамо".

Букмекеры не сомневаются, что "Авангард" ждет поражение и на этот раз. ЦСКА в предстоящем матче явный фаворит - средний коэффициент на его победу составляет 1 к 1,7, тогда как вероятность успеха омичей значительно ниже - 1 к 4,7. Природа таких настроений вполне понятна и объяснима. ЦСКА действующий чемпион, он играет дома, против соперника, которого в финальной серии прошлого сезона разгромил с общим счетом 4:0 - других вариантов, кроме триумфа "красно-синих", кажется, просто не может быть. К тому же армейцы в принципе являются главными фаворитами сезона, а не только отдельного матча. Сейчас ставки на то, что ЦСКА сохранит Кубок Гагарина, принимают с расчетом 1 к 2,65. Далее в списке идет СКА - 1 к 5. "Авангард" на третьем месте - 1 к 6,5.

Руководство армейского клуба в это межсезонье сделало ставку на то, чтобы сохранить чемпионский состав. И цели этой добилось. Все ведущие игроки ЦСКА остались в команде, как и тренерский штаб. Усиления были точечными - и без того мощнейший состав армейцев пополнили защитник Богдан Киселевич и форвард Иржи Секач. Что же касается контрольных матчей, то в целом их "красно-синие" провели на уровне. Да, был провальный поединок с "Витязем" на недавнем Кубке мэра Москвы, когда чемпиона неожиданно разгромили - 5:0. Но такой результат можно объяснить скорее случайностью. У "Спартака" и "Динамо" на том же турнире армейцы выиграли, да и вообще локальные неудачи во время предсезонки даже полезны. Мало кто сомневается, что ЦСКА этим летом не стал слабее. А значит, вполне в состоянии сохранить чемпионство.

Фото: ak-bars.ru
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Что же касается "Авангарда", то омичи, продолжающие проводить домашние матчи в подмосковной Балашихе, изменились чуть серьезнее армейцев. Из потерь стоит отметить отъезд за океан Ильи Михеева. Этот форвард был одним из ключевых в прошлогоднем составе, и заменить его пока не очень получается. Ушли из команды легионеры Деарне и Тальбо, но по ним "ястребы" вряд ли будут скучать. Тихо покинул "Авангард" вратарь Карри Ряме - год назад он виделся железным "первым номером", но получил тяжелую травму в межсезонье, от которой так и не оправился. Теперь основной вратарь в команде Игорь Бобков, а его сменщиком будет уже не Иван Налимов, а Александр Судницын.

Ну а из летних приобретений клуба самым громким стало подписание контракта с Вячеславом Войновым. Известный по обе стороны Атлантики защитник пропустил целый год, но, как показали предсезонные турниры, находится в отличной форме. В НХЛ после громкого дела о домашнем насилии ему вернуться так и не разрешили, хотя все обвинения с игрока сняты. И теперь он рвется в бой, чтобы доказать свой класс в КХЛ. В том, что класс у Вячеслава высочайший, сомневаться не приходится - два Кубка Стэнли и олимпийское золото о многом говорят.

Где будем смотреть

1 сентября, воскресенье, "Матч ТВ"

15.30. ЦСКА - "Авангард" (Омск). Прямая трансляция.

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