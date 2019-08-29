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29.08.2019 22:10
Рубрика: Общество

Без трудностей перевода

Впервые на международном кардиологическом форуме говорят по-русски
Текст: Ирина Лозовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(7951)
В конце августа - начале сентября в Париже состоится очередной конгресс Европейского кардиологического общества. Это самый масштабный форум, на котором обсуждаются проблемы профилактики, диагностики и лечения болезней системы кровообращения.

Из десятков тысяч участников конгресса немалую часть составляют представители нашей страны, которые уделяют особенное внимание достижениям российских медиков. Это и специальные сессии национальных кардиологических обществ, и победы российских кардиологов в конкурсе "Первый среди равных", в котором наши соотечественники "обходили" коллег из Швейцарии, Италии, Греции, других стран.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Но на этот раз запланировано необычное для конгресса такого уровня событие: специальная сессия на центральной площадке конгресса. Язык сессии - русский, с прямой трансляцией на сайте Европейского кардиологического общества. Напомним: официальный язык конгресса - английский. И начиная с первого конгресса в 1952 году, все заседания проводились только на этом языке. А вот в этом году зазвучит русский. По мнению модератора сессии - заместителя директора Университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова, члена-корреспондента РАН Симона Мацкеплишвили, за полтора часа ведущие российские эксперты обсудят самые важные события и научные данные, представленные на конгрессе. Ответят на вопросы из зала и поступившие через интернет в ходе прямого эфира. Сессия начнется 3 сентября в 18.00 по московскому времени. И, как надеется Симон Мацкеплишвили, станет важным образовательным мероприятием и для российских кардиологов, и для русскоязычных коллег во всем мире.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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