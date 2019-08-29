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29.08.2019 20:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Минобороны отметили рекордные показатели набора на учебу в военные вузы

Текст: Александр Степанов
Престиж военного образования в России растет с каждым годом, сейчас конкурс на поступление в военные училища и академии в среднем составляет до 9,2 человека на одно учебное место, среди девушек - более 27 человек, сообщил журналистам начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Виктор Горемыкин.
Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Виктор Горемыкин. Фото: Министерство обороны РФ Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Виктор Горемыкин. Фото: Министерство обороны РФ
Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Виктор Горемыкин. Фото: Министерство обороны РФ

По его словам, с 1 сентября в 35 вузах по 276 военным специальностям приступят к обучению более 12 тысяч курсантов. Самыми популярными военными вузами среди молодежи являются Военно-медицинская академия, Военная академия материально-технического обеспечения, и Военный институт физической культуры.

Среди вузов Сухопутных войск наиболее востребованными являются Новосибирское высшее военное командное училище, где, в том числе, готовят разведчиков, а так же Казанское высшее танковое командное училище.

Фото: Иван Егоров
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"Значительно увеличился в текущем году интерес молодежи к освоению профессии военного летчика. Конкурс в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков вырос до 5,2 человек на место, что на 30% превышает показатели 2018 года", - рассказал Горемыкин.

По словам генерала, в этом году Вооруженные силы РФ пополнили более 13 тысяч лейтенантов. Горемыкин подчеркнул, что сейчас система подготовки военных кадров работает на уровне, который позволяет в полном объеме обеспечить потребность российской армии. Выпускников военных вызов, по оценке генерала отличает высокая мотивация. "Пятая часть из них оценена по результатам государственной аттестации на отлично", - отметил он.

Горемыкин подчеркнул, что все прибывшие в воинские части офицеры обеспечиваются служебными квартирами, общежитиями или нанимают жилье, оплата за которое им практически полностью компенсируется.

Говоря о довузовских образовательных заведениях Минобороны РФ, Горемыкин отметил, что конкурс в них так же вырос и в этом году составляет 3,6 человека на место. "Для отбора и зачисления наиболее подготовленных кандидатов экзаменационные задания по предметам имели повышенный уровень сложности", - сказал генерал.

Самый высокий конкурс в 2019 году был в Кызылское президентское кадетское училище. Он составил 7,8 человека на место среди мальчиков и 10,6 среди девочек.

Фото: предоставлено Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны России
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"В новом Кемеровском президентском кадетском училище - 5,8 человека на место, Тульском суворовском военном училище - 5,2 человека на место, Московском суворовском военном училище - 5 человек на место, кадетском корпусе в Воронеже- 5,4 человека на место, Пансионе воспитанниц Минобороны России - 4,2 человека на место", - рассказал Горемыкин.

Он отметил, что два новых довузовских учебных заведения Минобороны откроются в новом учебном году. Это - Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Пансиона воспитанниц в Санкт-Петербурге. Таким образом количество суворовских училищ и кадетских корпусов достигнет 31.

По его словам, всего в этом году из 25 училищ выпущено более 1,6 тыс. юношей и девушек.

"Из общего количества выпускников довузовских образовательных организаций Минобороны в высшие учебные заведения страны поступило 94%, а большая часть из них - в вузы Министерства обороны", - подчеркнул Горемыкин.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад СФО Новосибирская область ЦФО Воронежская область СФО Кемеровская область ЦФО Тульская область ЦФО Московская область
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