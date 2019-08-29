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29.08.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Курс доллара готовится взять новые рубежи

Текст: Роман Маркелов
Рубль сдает позиции уже четвертую торговую сессию подряд. За это время он потерял примерно 2 процента в парах с долларом и евро, вернувшись в область максимумов августа после непродолжительного отката. Если российская валюта "не одумается", то рискует наращивать ослабление после преодоления важных уровней в 74 рубля за евро и 67 рублей за доллар, считают аналитики FxPro.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

По итогам основной сессии в среду евро уже находился как раз вблизи 74 рублей, протестировав максимумы месяца, взятие которых способно окончательно отбросить сопротивление рубля и довольно быстро увести пару к 76 рублям - следующему уровню, где в начале года отмечался разворот к снижению, отмечают в FxPro.

Фото: iStock
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Пара "доллар-рубль" также торговалась вблизи указанной черты - около 67 рублей за доллар. Взятие этой отметки потенциально открывает путь для роста пары вплоть до 70 рублей, поскольку на интервале 67-70 рублей не отмечается значимых уровней консолидации, полагают в FxPro. История последних пяти лет показывает, что вслед за ростом выше 65 рублей доллар довольно быстро доходит до уровня в 70, и только там стоит ожидать сколько-нибудь ожесточенной борьбы за последующий тренд, указывают аналитики.

Фото: AP Photo/Ted Shaffrey
Назван курс доллара при самом негативном сценарии

Торговые войны остаются нерешенной проблемой мировой экономики, делая рубль и нефть уязвимыми, а также формируя основу для дальнейшего ослабления российской валюты выше 70 рублей за доллар и 77 рублей за евро на конец года. Возможная эскалация торговых споров США и Китая заставляет рассматривать в качестве потенциально возможного варианта достижения этих уровней уже в сентябре, допускают в FxPro.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, текущие уровни в рубле все же можно считать сбалансированными. Большую часть августа его курс находится в диапазоне 65-67 рублей за доллар, что вполне соответствует фундаментально обоснованному курсу. При этом явных внутренних драйверов в поддержку рубля Поддубский на данный момент не видит - счет текущих операций в августе сезонно слабый, Минфин устанавливает сравнительно невысокие лимиты на аукционах по размещению ОФЗ, августовский налоговый период накануне завершился уплатой налога на прибыль.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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