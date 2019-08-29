"Ледокол в Будущее": о чем полярники спешили сообщить домой

Больше недели - восемь дней и ночей - участники "детской" экспедиции к Северному полюсу на ледоколе "50 лет Победы" оставались без привычной теперь возможности в любой момент позвонить близкому человеку, послать SMS, поделиться фотографией или ссылкой, написать по электронной почте или сообщить что-то срочное в Telegram.

Ноутбуки и смартфоны, конечно, без дела не лежали - их сутки напролет использовали для фото- и видеосъемки, монтажа, создания презентаций и даже мультфильмов в рамках организованного на ледоколе первого в истории Arctiсvision - "Арктиквидения". Но позвонить или написать домой, поделиться нахлынувшими эмоциями, услышать голос мамы - хотелось, конечно, многим. А спутниковые телефоны были только у двух или трех взрослых.

Корабельными средствами необходимая связь с берегом, разумеется, поддерживались. Однако порядок в радиорубке установлен строгий - связаться с Большой землей можно, но только по делу. А все остальное - до возвращения в порт. Так было сказано ребятам еще до поездки.

Между тем, и в море, примерно до 80-й широты, на определенных условиях можно было подключиться к Сети. Признаюсь, это не дешево, но я такую возможность испытал. Два дня туда - от Мурманска до Земли Франца-Иосифа, и чуть больше суток обратно слабенький Wi-Fi у меня в каюте был.

В тот вечер на обратном пути, когда юным путешественникам торжественно вручали сертификаты о достижении Северного полюса, несколько уже знакомых мне ребят изъявили желание написать домой. И я на время отдал им свой подключенный к сети ноутбук.

О чем же писали новоиспеченные полярники? С их согласия мы эту "тайну" приоткроем.

Ксения Мишкина - маме Елене Николаевне в Десногорск Смоленской области

"Мамочка, привет! Смотрю на фотографию и не верю, что звонила тебе с самого Северного полюса! Таких эмоций я не испытывала никогда. Это безумное счастье -слышать твой голос, это невероятный восторг от пейзажей вокруг. И сейчас, вспоминая тот момент, когда я стою на вершине планеты, в свой день рождения, очень хочу сказать: "У человека столько возможностей, нужно только правильно пользоваться ими. И спасибо тебе, что ты всегда рядом и помогаешь идти к цели!" 10 дней без связи - это так много, и так мало одновременно. Я безумно по вам соскучилась. Но вы всегда рядом со мной. Всегда! Я вас очень люблю, скоро увидимся! Ваша безумно счастливая Ксюша!".

Добрый человек, который помог дозвониться Ксении Мишкиной в родной Десногорск по спутниковому телефону - наш коллега из "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Фото: Александр Емельяненков / РГ

Денис Мальцев отправил маме Екатерине Викторовне сообщение в телеграфном стиле

"Привет, мама! Тут очень круто. Живу хорошо, познакомился с капитаном... Я в шоке от этого всего. Много друзей. Не голодаю, приеду скоро".

Уже к середине рейса Денис Мальцев собрал большую коллекцию адресов и автографов. Фото: Александр Емельяненков / РГ

Анна Боярская - маме в Санкт-Петербург

"Привет, мам :) Редко пишу тебе на эл почту, но мне любезно предложили отправить тебе сообщение, когда связи нет. У меня все хорошо… Сейчас я сижу с ноутбуком на презентации работ и выдачи сертификатов для детей, которые побывали на Северном полюсе. Меня немного укачало, но, в принципе, вроде стало лучше. Когда меня вызвали на сцену, я по правде думала, что упаду, или, извиняюсь, меня стошнит, но все обошлось. Так же хотела пожаловаться тебе, что переносила файлы на телефоне, и большинство фотографий из моих папок удалились, и их не вернуть. Это очень огорчило меня позавчера вечером, когда я поняла, что произошло… Такие вот дела. В общем, скоро приедем и все будет хорошо. Анко".

Как ни старались Мария и Анна обозначить восток и запад, Виктор Ильич Боярский, их легендарный дед, только улыбался: "Тут все дороги ведут на юг". Фото: Александр Емельяненков / РГ

Мария Голованевская - маме

"Привет, мам. Я обычно не пишу тебе на почту, но это письмо придет к тебе раньше, чем у меня появиться связь… Нам вручили сертификаты о том, что мы побывали на Северном полюсе, а до этого смотрели фильмы, которые сняли дети на ледоколе (мы с Анькой не участвовали)… У меня много фотографий арктических пейзажей и много фотографий ЗФИ (Земли Франца-Иосифа). Передавай привет папе и всем, всем, всем. Целую. Твоя Мари".

Капитан ледокола Дмитрий Лобусов так проложил обратный курс с Северного полюса, что все участники экспедиции - дети и взрослые - оказались в плену космических пейзажей Земли Франца-Иосифа. Сначала - у острова Рудольфа, самой северной кромки архипелага и, заметим, вообще самой северной точки нашей страны.

А потом - в проливах: вокруг мыса Столбовой к острову Джексона и мысу Норвегия, где в 1895 году отважились на зимовку Фритьоф Нансен и его спутник Ялмар Йохансен. Место, где была их землянка под моржовой шкурой, опознали по отбеленному дождями и ветром бревну. Лидер экспедиции Виктор Ильич Боярский еще издали указал его всем высыпавшим на бак путешественникам…

По проливу Бута обогнули с юга остров Пайера, вошли в широкий пролив Березкина, протиснулись между островами Циглера и Винер-Нейштадт и оказались в проливе Ермак. С юга был остров Хейса, к северо-западу - Чампа. Ночью справа по борту остались острова Алджера и Матильды, а затем - снова по узкому проливу между островами Мак-Клинтока и Галя к мысу Тегетхоф…

В довершение всего, опустившись до 81-й широты, наш ледорез повернул не на запад, к Мурманску, а на восток, к Новой Земле. Ночь пути, и наутро, когда солнце, невысокое и не яркое в этих широтах, растопило сизый муар тумана, на горизонте узкой бело-голубой грядой открылась северная, гористая часть новоземельского архипелага…

Максим Колюшенков - родителям в Смоленск

"Привет! Это Максим. Наконец-то у меня появилась возможность написать. У меня все отлично, мы сейчас плывем по Баренцеву морю, видна Новая Земля. Здесь нереально красиво. Видел белых медведей, тюленя и моржей. Теперь действительно могу называть себя полярником. Очень много фотографирую, жалко, что не могу скинуть фотки, но, когда приеду, обязательно покажу. Я открытку отправил с Северного полюса, надеюсь, она дойдет раньше, чем я приеду.

Осталось совсем немного, пару дней, уезжать не хочется, хотя по дому немного скучаю, конечно. Здесь очень интересно, свободного времени нет совсем, не смог даже начать книжку читать, которую взял с собой. Постоянно какие-то мастер-классы, мероприятия, встречи со звездами, концерты. Я интервью почти у всех знаменитостей на корабле взял, делаю с ними видеоролик.

Почитайте выпуски "Российской газеты", там выходили репортажи о нашем плавании... Передавай привет из Арктики Маше с Милашей и бабушкам".

К научному суду над "Железным Человеком" Максим Колюшенков (прокурор) и Анастасия Щебратова (адвокат) из Челябинска готовились сообща. "Коллегия присяжных" приняла сторону защиты, но Максим остался тверд: Тони Старк - это не научная фантастика. Фото: Александр Емельяненков / РГ

Виктория Николаева - маме Оксане Александровне в Снежинск Челябинской области

"Мама привет, появилась возможность написать. Я 21-го победила в маджонге и везу с собой самый первый маджонг, оказавшийся в России. Очень соскучилась, завтра будет связь, и я сразу напишу, много новостей расскажу чуть позже. Передавай привет бабушке и всем, всем… Папе позвони, передавай привет, 24-го буду в городе, не скучай!!!!".

Теперь Виктория Николаева знает двух ледовых капитанов: Дмитрия Викторовича Лобусова (он рядом с ней на снимке) и Александра Николаевича Баринова, детство которого прошло в родном для нее Снежинске. Фото: Александр Емельяненков / РГ

Дана Агамова - маме Ольге Валентиновне в город Пышма Свердловской области

"Привет, мамочка! Пишу с ледокола... Побывали на полюсе, а сегодня капитан вручил всем сертификаты, что мы правда там были. Я подружилась с главным физиком тутошним, он же - ВИУР (ведущий инженер управления реактором - Ред.) или оператор. И не только с ним. Каждый день, нагло прогуливая мероприятия и сборы, я сидела на ЦПУ и расспрашивала о реакторе, что и как делается. Они удивились. Теперь могу подойти к ЦПУ, позвонить, и мне всегда открывают. Один раз дали пропуск свой, чтоб сбегать за флешкой и вернуться. Мне было приятно, и я боялась его потерять, ведь всем оторвут голову за такое, наверно. Мысли в кучу, поэтому и окрошка. Подружилась с журналистами, у меня несколько раз брали интервью, даже команда Пельша попробовала как кандидатуру на их фильм. Еще мне давали порулить ледоколом, на самом деле. Мне все очень понравилось, очень круто... Я очень рада. Теперь твоя младшая дочь - полярник!".

С первого раза к письму Даны не прикрепилось фото, где она с нашим Проводником - известным путешественников и почетным полярником Виктором Ильичем Боярским. Снимок был сделан 17 августа 2019 года, когда ледокол несколько часов стоял на Северном полюсе. И я повторил отправку. "Спасибо!!!" - пришел лаконичный ответ от мамы - Ольги Валентиновны Гневашевой.

Главный физик ледокола "50 лет Победы" Марат Михайлов пока не готов уступить свое место в ЦПУ Дане Агамовой, но вопросы ее принимает всерьез. Фото: Александр Емельяненков / РГ

А первым отозвался отец Максима Колюшенкова - Андрей Викторович, письмо от сына-полярника прочитали в Смоленске 21 августа вечером.

…Рано утром 22 августа ледокол "50 лет Победы" вошел в Кольский. Про то, каким было возращение и чем запомнилась встреча на берегу, - наш финальный фоторепортаж.