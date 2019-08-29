Лукашенко предложил Болтону по-дружески обсудить вопросы двусторонних отношений

С первых минут встречи 29 августа во Дворце Независимости советника Президента США по национальной безопасности Джона Болтона Лукашенко предложил своему визави "откровенно и по-дружески обсудить вопросы белорусско-американских отношений", сообщает пресс-служба главы государства.

Он напомнил американскому гостю, что у сторон уже есть определенная история перезагрузки двусторонних отношений. До 2008 года США оставались одним из основных экономических партнеров Беларуси. После периода сокращения с 2011 года объемы торговли с США стабилизировались. Правда, Вашингтон до сих пор применяет ограничительные меры тарифного характера в отношении некоторых категорий белорусского экспорта.

С другой стороны, обе страны в настоящее время сотрудничают в областях совпадающих интересов и по вопросам безопасности. Кроме того, возобновлен диалог в военной сфере, по линии здравоохранения, сельского хозяйства, профессиональных обменов. А в марте нынешнего года Минск проинформировал США об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства.

Действуют межправительственные соглашения в области экономического сотрудничества, содействия банковской деятельности и в других сферах. В мае 2019 года подписаны меморандумы о сотрудничестве между Госпогранкомитетом, ГТК, МВД, Следственным комитетом и Агентством по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США.

Со своей стороны Джон Болтон, предложив президенту Беларуси обсудить вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества, выразил мнение, что сторонам удастся найти общий язык. "Считаю, это очень хорошая возможность провести разговор по нескольким очень важным темам - региональной безопасности, двустороннего сотрудничества, - сказал советник американского лидера. - Есть несколько вопросов, которые очень интересуют США: права человека, нераспространение оружия. Я согласен с вами, что мы должны быть предельно откровенны по этим темам. Думаю, мы сможем найти общий язык".

Джон Болтон признал значительными изменения, произошедшие в отношениях между обеими странами, и сформулировал темы, которые хотел бы обсудить во время своего визита. "История не стоит на месте. Уже прошло достаточно много времени с распада Советского Союза, геополитическая ситуация изменилась. Она меняется даже во время нашего разговора. Поэтому есть региональные вопросы, есть вопросы, связанные со странами, которые географически находятся далеко отсюда, но они также влияют на ситуацию здесь. Это мы также хотели бы обсудить с вами", - пояснил он, добавив, что с нетерпением ждет возможности обменяться мнениями по этим вопросам с белорусским руководителем.

Болтон, напоминают аналитики, стал самым высокопоставленным представителем властей США из всех, кто посещал Минск за последние двадцать лет. Они склонны считать, в частности, потепление двусторонних отношений в первую очередь с конструктивной ролью РБ в урегулировании ситуации на Украине. Кроме того, обозреватели не исключают, что Белый дом активизировал контакты с Лукашенко на фоне интеграции России и Беларуси.

Еще одним немаловажным фактором, вызывающим раздражение в США, является стремительно развивающееся сотрудничество Беларуси с Пекином. Китайские компании стремятся укорениться на рынках постсоветских государств, что вряд ли устраивает в нынешней ситуации американцев.