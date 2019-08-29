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29.08.2019 22:44
Рубрика: В мире

"Чудо в пустыне" и детские сады

Российская компания наращивает вложения в социальную сферу Узбекистана
Текст: Вагит Алекперов (президент компании "ЛУКОЙЛ")
Российская газета - Спецвыпуск № 193(7951)
За последние годы в Узбекистане достигнут значительный прогресс в развитии экономического потенциала, проведении реформ и привлечении иностранных инвестиций. Республика сегодня - надежный партнер с благоприятным инвестиционным климатом и открытым международному сообществу рынком.
Вагит Алекперов, президент компании "ЛУКОЙЛ". Вагит Алекперов, президент компании "ЛУКОЙЛ".
Вагит Алекперов, президент компании "ЛУКОЙЛ".

Мы рады, что участвуем в этих процессах. Компания является крупнейшим иностранным инвестором в Узбекистане: общий объем инвестиций "ЛУКОЙЛа" составляет около 8 миллиардов долларов.

Вот уже 15 лет "ЛУКОЙЛ" достигает высоких результатов в реализации инвестиционных проектов по развитию нефтегазовой отрасли Узбекистана. Увеличиваются объемы добычи и экспорта газа, обустраиваются месторождения, вводятся в эксплуатацию новые промышленные предприятия и объекты, вносится вклад в развитие инфраструктуры и поддержку социальной сферы, создаются новые рабочие места. Так, благодаря проектам "ЛУКОЙЛа" в республике трудоустроено более 2700 человек. Из них абсолютное большинство - 92 процента - составляют граждане Узбекистана.

Вагит Алекперов, президент компании "ЛУКОЙЛ": Наше присутствие в Узбекистане не ограничивается только производственной деятельностью, мы также вносим свой вклад в развитие образования, культуры, спорта, здравоохранения в рамках благотворительной деятельности, общий объем которой составляет 13 миллионов долларов

Один из наших крупнейших проектов - Кандымский газоперерабатывающий комплекс мощностью более 8 миллиардов кубометров. Он получил высшую оценку главы государства как "чудо в пустыне". Комплекс был введен в эксплуатацию в прошлом году в рекордно короткие сроки - ровно через 2 года с начала строительства, благодаря чему накопленный объем добычи газа в Узбекистане достиг 60 миллиардов кубометров.

Однако наше присутствие в Узбекистане не ограничивается только производственной деятельностью, мы также вносим свой вклад в развитие образования, культуры, спорта, здравоохранения в рамках благотворительной деятельности, общий объем которой составляет 13 миллионов долларов.

Только в этом году "ЛУКОЙЛ" провел ряд благотворительных акций. Это ремонт и оснащение двух интернатов для детей с особенностями развития в Карши и Ташкенте, поставка питьевой воды в интернаты с охватом 2000 детей, приобретение канцелярских принадлежностей Брайля для 800 детей. Надеемся, что наша помощь будет способствовать интеграции ребят в общество, обретению профессии и полноценной жизни. Благодаря поддержке "ЛУКОЙЛа" в Ташкенте в этому году впервые был проведен международный спортивный полумарафон "Навруз", в котором приняли участие около 2000 участников.

19 апреля 2018 года российская компания досрочно ввела в эксплуатацию Кандымский газоперерабатывающий комплекс.

Нашим следующим крупным социальным проектом, на который "ЛУКОЙЛ" выделит 12 миллионов долларов, станет строительство трех инновационных детских садов в Бухаре, Карши и Ташкентской области. Детский сад в Бухаре будет построен по проекту, специально разработанному "ЛУКОЙЛом". Два других дошкольных учреждения будут включать и реабилитационные центры для детей, нуждающихся в особом лечении.

Развитие страны невозможно без увеличения ее образовательного и научного потенциала. "ЛУКОЙЛ" тесно сотрудничает с рядом вузов Республики Узбекистан в подготовке специалистов для работы на своих проектах. За 10 лет при поддержке компании получили первоклассное образование 178 целевых студентов.

В деле охраны окружающей среды "ЛУКОЙЛ" уделяет большое внимание сохранению благоприятной экологической ситуации и рациональному использованию природных ресурсов Узбекистана. Компания успешно реализовала такие значительные природоохранные мероприятия, как использование водосберегающих технологий, непрерывный экологический мониторинг окружающей среды, сохранение биоразнообразия. За годы деятельности компании в Узбекистане не допущено ни одного инцидента с негативными последствиями для экологии.

2700 человек трудоустроено в республике благодаря проектам "ЛУКОЙЛа"

Мы благодарны руководству Узбекистана за то, что наши заслуги в развитии нефтегазового сектора, внедрении в отрасли передовых, инновационных технологий, повышении экспортного потенциала республики, подготовке высококвалифицированных местных кадров были отмечены высокой государственной наградой.

Со своей стороны хотелось бы заверить, что "ЛУКОЙЛ" приложит все силы для решения поставленных задач и выполнения своих обязательств перед правительством и народом Узбекистана. Мы не останавливаемся на достигнутых успехах, обладая всеми необходимыми ресурсами, и готовы к реализации новых проектов в Узбекистане. Выражаю свои искренние поздравления и пожелания мира, добра, благополучия и процветания гостеприимному и радушному народу Узбекистана.

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