Макей и Болтон договорились продолжить политический диалог

"Визит был весьма полезным", - констатировал по его итогам Владимир Макей. При этом он предостерег журналистов от поиска "конспирологических заговоров" за самим фактом визита американского политика в Минск. "Его турне было спланировано по нескольким странам, в том числе, в Беларусь, в целях ознакомления с ситуацией в регионе и прояснением точки зрения руководства той или иной страны на перспективы развития этой ситуации, - уточнил министр. - Есть ряд тлеющих конфликтов и есть определенные вопросы, связанные с проблематикой терроризма и, в том числе, обеспечением большей безопасности в регионе и в мире в целом".

Когда поступил запрос на проведение этого визита, то, по словам Макея, белорусская сторона, исходя из стремления выстраивать нормальные отношения с США, дала согласие на его организацию. Оценивая содержание состоявшегося диалога, министр отметил, что он был абсолютно откровенным и заинтересованным. "Никто никого не призывал присоединиться к чему-то или уйти от кого-то. Были искренние дискуссии относительно ситуации в нашем регионе и в мире, по вопросам безопасности, торгово-экономического сотрудничества, по развитию двусторонних отношений между Беларусью и США".

По мнению министра, "было отчетливо видно стремление сторон понять друг друга, послушать аргументы друг друга". И этого, на взгляд руководителя внешнеполитического ведомства РБ, "самое главное".