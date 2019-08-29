Медведев сменил руководителя Фонда защиты прав дольщиков

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Олега Говоруна генеральным директором Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства на три года. На момент выхода распоряжения Говорун являлся заместителем гендиректора "ДОМ.РФ".

Другим распоряжением председателя правительства от должности директора Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства по собственной просьбе досрочно освобожден Александр Плутник, гендиректор "ДОМ.РФ".

Фонд создан правительством в 2017 году, он гарантирует защиту дольщиков при банкротстве застройщика: в этом случае покупатели получают денежную компенсацию либо квартиру, которую достроит новый застройщик на те деньги, которые предыдущий уплачивал в Фонд в виде взносов.