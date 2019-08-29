Медведев утвердил порядок проведения крабовых аукционов в России

"Это позволит обеспечить прозрачную конкурентную среду в наиболее рентабельном и востребованном с инвестиционной стороны для бизнеса сегменте добычи", - отмечается в сообщении на сайте Кабинета министров.

На торги выставят лоты с квотами на вылов различных видов краба в Дальневосточном и Северном бассейнах. Начальная цена всех лотов - 125,5 миллиарда рублей. Аукционы могут пройти уже до 1 ноября этого года, а освоение ресурсов победители торгов начнут с 2020 года.

Победители должны будут строить рыбопромысловые суда. Требования к проектам по строительству также утверждены. Предусматривается строительство 41 судна для добычи краба, в частности 31 судна для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 10 судов для Северного бассейна, уточняют в Минсельхозе. Новые суда будут строиться на российских верфях. В результате предполагается повысить эффективность промысла и контроля за его законностью, а также обеспечить комфорт и безопасность работы экипажей.

Стоимость каждого проекта оценивается примерно в 1 миллиард рублей. Проект должен быть реализован в течение пяти лет со дня заключения договора. Тем самым обеспечивается размещение заказов и строительство необходимого количества рыбопромысловых судов на отечественных верфях, что минимизирует риски неисполнения обязательств по строительству судов.

Ранее в стране полностью действовал так называемый "исторический принцип" распределения квот, когда права на вылов передавались бесплатно, без торгов тем компаниям, которые уже вели лов ранее.

Как отмечал в интервью "РГ" руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, это привело к увеличению прибыли таких компаний, которые монополизировали рынок, а отрасль в значительной степени стала ориентированной на экспорт.

Новые владельцы квот будут обязаны вкладывать средства в развитие отрасли. По предварительным подсчетам единовременное поступление в бюджет средств от крабовых аукционов может составить порядка 82 миллиардов рублей, отметил Артемьев.