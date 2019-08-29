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29.08.2019 19:02
Рубрика: Общество

Главное богатство отрасли - ее люди

1 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности
Текст: Александр Новак (министр энергетики РФ)
Российская газета - Спецвыпуск № 193(7951)
Искренне поздравляю работников нефтяной и газовой промышленности, ветеранов отрасли с профессиональным праздником!
Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Результаты, с которыми мы подошли к этому дню, показывают, что топливно-энергетический комплекс страны поступательно развивается. Благодаря модернизации и применению инновационных решений увеличивается эффективность производства, многое делается для повышения экологической безопасности, укрепления социальных гарантий трудящихся.

Растут основные производственные показатели. В нефтяной сфере опережающими темпами увеличивается добыча в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами и на шельфе реализуется масштабная программа развития инфраструктуры транспорта нефти в восточном направлении. Только за прошлый год введены в эксплуатацию 54 новых месторождения.

Росстат: Зарплата в нефтегазодобыче в 3,5 раза выше средней по стране

Активно ведется строительство экспортных газопроводов - "Турецкий поток", "Северный поток-2", "Сила Сибири", запущены мощности "Ямал СПГ". Все это значительно расширяет географию поставок углеводородов, в том числе на стратегических для страны направлениях. 

Формирование энергетического фундамента имеет решающее значение для пространственного развития страны, освоения территорий, строительства транспортных коридоров, создания новых рабочих мест, обустройства городов и поселков.

В нефтяной и газовой отраслях заложен огромный потенциал для развития. Чтобы использовать его в полной мере для ускоренного роста экономики страны, повышения качества жизни граждан, необходимы ваш труд и ваши таланты.

В этот праздничный день хочу пожелать вам новых профессиональных успехов, благополучия в семье и крепкого здоровья. С праздником!

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