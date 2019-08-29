Отношения между нашими странами в последние годы активно развиваются на всех уровнях - от первых лиц государств до конкретных предприятий и туристических групп.

Главным событием первого полугодия 2019 года стал официальный визит председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в Узбекистан, который состоялся в мае. На уровне заместителей премьер-министров прошли пять, а на уровне министров - более 20 взаимных визитов. Проведены 176 встреч и переговоров как с официальными лицами, так и с представителями бизнес-сообщества России, из них 69 - по торгово-экономическим вопросам, 91 - по привлечению инвестиций и 16 - по развитию туризма. Правительственные делегации и представители деловых кругов приняли участие в 15 различных выставках, ярмарках и форумах, проводимых как в Узбекистане, так и в России.

Во исполнение Совместного заявления глав государств от 19 октября 2018 года в нынешнем году завершены процедуры по переформатированию и совершенствованию механизма работы Межправительственной комиссии между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией и достигнута договоренность об организации заседаний комиссии на трехуровневой основе.

Так, в мае 2019 года в городе Ургенче Хорезмской области проведено первое заседание совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России, на котором председательствовали премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. По итогам заседания подписано совместное коммюнике и 17 документов в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, энергетической и сельскохозяйственной сферах, а также в области культурно-гуманитарного и научно-технического взаимодействия.

Проведено также двадцать заседаний Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в том числе последнее прошло 24 апреля 2019 года в Москве под председательством министра экономики и промышленности Узбекистана Батыра Ходжаева и министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

Сардор Умурзаков, министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан: С хозяйствующими субъектами нашей страны сотрудничают компании из 70 регионов Российской Федерации

Активно работают также девять подкомиссий - по торгово-экономическому, инвестиционному, межрегиональному сотрудничеству и туризму, по сотрудничеству в области промышленности, по сельскому хозяйству, по транспорту, по науке и образованию, по межбанковскому сотрудничеству, по сотрудничеству в области энергетики, а также по культуре, по здравоохранению и рабочая группа по трудовым вопросам. Кроме этого, в рамках межправкомиссии на уровне руководства министерств экономик двух стран создана рабочая группа для решения оперативных вопросов, которая действует с января с.г. в формате видеоконференций не реже одного раза в месяц.

На постоянной основе поддерживаются контакты между сопредседателями МПК. Так, министр экономического развития РФ Максим Орешкин побывал в Ташкенте в марте 2019 года, а министр экономики и промышленности Узбекистана Батыр Ходжаев дважды посетил Москву в апреле и мае.

За первое полугодие проведено пять встреч рабочих групп по имущественным вопросам, сельскому хозяйству, межбанковскому сотрудничеству, а также двусторонние консультации авиационных властей Узбекистана и России и заседание рабочей группы компаний "РЖД" и "Узбекистон темир йуллари".

Между нашими странами активно развивается и межрегиональное сотрудничество. В 2018 году в Ташкенте был проведен первый межрегиональный форум "Узбекистан-Россия", в котором участвовало более тысячи россиян - 10 глав российских регионов, руководители ведущих компаний и промышленных предприятий. За 2017-2018 годы состоялось более 50 взаимных визитов между регионами, а с начала 2019 года - уже 25 взаимных визитов, в том числе представители девяти регионов Узбекистана посетили пять регионов России, а гости из 16 российских побывали в шести регионах Узбекистана.

2,98 миллиарда долларов составил товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам января - июня 2019 года

С хозяйствующими субъектами нашей страны сотрудничают партнеры из 70 регионов Российской Федерации. Лидирующие позиции в торговле с республикой занимают Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Татарстан, Воронежская, Иркутская, Ленинградская, Московская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области.

Успешно выполняются положения Программы экономического сотрудничества между правительством Республики Узбекистан и правительством Российской Федерации на 2019-2024 годы, а также план мероприятий по ее реализации.

С российской стороной согласован вопрос передачи выставочного павильона "Узбекистан" во Всероссийском выставочном центре (ВДНХ). В торговых отношениях между нашими странами действует полноценный режим свободной торговли. По итогам января - июня 2019 года товарооборот вырос более чем на 10 процентов по сравнению с тем же периодом 2018 года и составил 2,98 миллиарда долларов. Основные позиции узбекского экспорта - это природный газ, текстильная продукция, услуги, свежая и переработанная плодоовощная продукция, химическая продукции, цветные металлы. Из России мы ввозим черные и цветные металлы, древесину, механическое и электрическое оборудование, продовольственные товары, нефтепродукты, транспортные средства, бумагу, химическую продукцию.

В апреле 2019 года в Ташкенте прошла выставка Expo Russia Uzbekistan и "круглый стол" с Российским экспортным центром и деловыми кругами обеих стран. В работе форума приняли участие делегации из 11 регионов России, а также около 500 компаний и организаций, представляющих около 30 субъектов РФ.

Мы уверены, что наши разнообразные партнерские связи будут и дальше успешно развиваться на благо народов обеих стран.