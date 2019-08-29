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29.08.2019 18:19
Рубрика: Экономика

Чайкам грозят спецсредства

Минтранс готовит систему отпугивания птиц от аэропортов
Текст: Евгений Гайва, Екатерина Ясакова
Минтранс объявил тендер на 5,6 миллиона рублей для разработки новой системы орнитологической безопасности аэропортов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министерство хочет избежать инцидентов, подобных случившемуся 15 августа, когда Airbus А321 "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в кукурузном поле из-за столкновения со стаей чаек после взлета из аэропорта Жуковский. Тогда жертв удалось избежать благодаря профессионализму и выдержке летчиков.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Эксперт: Как испытываются двигатели самолета на птицестойкость

Всего в российском госреестре значится 241 аэродром. Из них, как ранее рассказал "РГ" руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов, только 10-15 процентов имеют в своем штате специалистов по орнитологическому обеспечению безопасности полетов. Основной документ в этой сфере был создан 30 лет назад и с тех пор не менялся, хотя за это время появилось очень много различных специализированных средств отпугивания птиц.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) ежегодно регистрирует около 5400 столкновений воздушных судов с птицами. Чтобы столкновение закончилось катастрофой, должно совпасть сразу несколько факторов.

Это и столкновение, и попадание в двигатель. Если в двигатель попадает только несколько птиц, он обычно продолжает работать. Даже если один двигатель выходит из строя, самолет продолжает полет. Но птиц может быть много. А удар птицы весом 1,5-2 килограмма о самолет, летящий со скоростью около 700 км/ч, равносилен выстрелу пушки калибром 50 миллиметров, объясняет Евгений Тишковец, главный специалист Центра погоды ФОБОС. В военной истребительной авиации он занимался вопросами орнитологического обеспечения боевых полетов.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости www.ria.ru
Гражданская авиация: что готовят в будущем авиаразработчики

Самая крупная авиакатастрофа, вызванная таким столкновением с птицами, произошла в 1960 году в Бостоне. Самолет L-188 вылетел в Филадельфию, но менее чем через полминуты с момента взлета рухнул в Бостонскую бухту. Погибли 62 человека. Причиной ЧП стало столкновение со стаей скворцов - на взлетной полосе нашли 75 трупов птиц. Установлено, что пернатые попали внутрь трех из четырех двигателей, произошло резкое снижение тяги - и самолет упал.

"Аэродромное поле всегда имеет хороший травяной покров - источник еды для птиц (семена и насекомые), - говорит Тишковец. - Летом над нагретым бетонным покрытием ВПП пернатые ловят летающих насекомых. Появлению птиц вблизи аэропортов способствует и сам человек. Летные поля нередко соседствуют со стихийными свалками мусора. На таких свалках часто кормятся птицы, причем достаточно крупные, например вороны, голуби и чайки. А за ними подтягиваются хищные. И все эти перелеты "поближе к еде" осуществляются через летное поле".

Мало убрать свалки поблизости с аэропортами. Недостаточно бывает и традиционных средств защиты, таких как громкие звуки. Поведение птиц вообще крайне сложно предугадать. Иногда в районе аэропортов у них проходят миграционные пути, и они там попросту отдыхают. Если прибавить к этому появление на свет молодого неопытного поколения птиц, то риск столкновения повышается. Поэтому остается изучать птиц и разрабатывать новые средства защиты, заключает Евгений Тишковец.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Правила авиаперевозок
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