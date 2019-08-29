Минтранс готовит систему отпугивания птиц от аэропортов

Минтранс объявил тендер на 5,6 миллиона рублей для разработки новой системы орнитологической безопасности аэропортов.

Министерство хочет избежать инцидентов, подобных случившемуся 15 августа, когда Airbus А321 "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в кукурузном поле из-за столкновения со стаей чаек после взлета из аэропорта Жуковский. Тогда жертв удалось избежать благодаря профессионализму и выдержке летчиков.

Всего в российском госреестре значится 241 аэродром. Из них, как ранее рассказал "РГ" руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов, только 10-15 процентов имеют в своем штате специалистов по орнитологическому обеспечению безопасности полетов. Основной документ в этой сфере был создан 30 лет назад и с тех пор не менялся, хотя за это время появилось очень много различных специализированных средств отпугивания птиц.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) ежегодно регистрирует около 5400 столкновений воздушных судов с птицами. Чтобы столкновение закончилось катастрофой, должно совпасть сразу несколько факторов.

Это и столкновение, и попадание в двигатель. Если в двигатель попадает только несколько птиц, он обычно продолжает работать. Даже если один двигатель выходит из строя, самолет продолжает полет. Но птиц может быть много. А удар птицы весом 1,5-2 килограмма о самолет, летящий со скоростью около 700 км/ч, равносилен выстрелу пушки калибром 50 миллиметров, объясняет Евгений Тишковец, главный специалист Центра погоды ФОБОС. В военной истребительной авиации он занимался вопросами орнитологического обеспечения боевых полетов.

Самая крупная авиакатастрофа, вызванная таким столкновением с птицами, произошла в 1960 году в Бостоне. Самолет L-188 вылетел в Филадельфию, но менее чем через полминуты с момента взлета рухнул в Бостонскую бухту. Погибли 62 человека. Причиной ЧП стало столкновение со стаей скворцов - на взлетной полосе нашли 75 трупов птиц. Установлено, что пернатые попали внутрь трех из четырех двигателей, произошло резкое снижение тяги - и самолет упал.

"Аэродромное поле всегда имеет хороший травяной покров - источник еды для птиц (семена и насекомые), - говорит Тишковец. - Летом над нагретым бетонным покрытием ВПП пернатые ловят летающих насекомых. Появлению птиц вблизи аэропортов способствует и сам человек. Летные поля нередко соседствуют со стихийными свалками мусора. На таких свалках часто кормятся птицы, причем достаточно крупные, например вороны, голуби и чайки. А за ними подтягиваются хищные. И все эти перелеты "поближе к еде" осуществляются через летное поле".

Мало убрать свалки поблизости с аэропортами. Недостаточно бывает и традиционных средств защиты, таких как громкие звуки. Поведение птиц вообще крайне сложно предугадать. Иногда в районе аэропортов у них проходят миграционные пути, и они там попросту отдыхают. Если прибавить к этому появление на свет молодого неопытного поколения птиц, то риск столкновения повышается. Поэтому остается изучать птиц и разрабатывать новые средства защиты, заключает Евгений Тишковец.