Минтранс выделит 5,6 млн рублей на защиту аэропортов от птиц

Минтранс готов выделить из федерального бюджета 5,6 млн рублей для разработки новой системы орнитологической безопасности аэропортов.

На сайте госзакупок объявлен тендер на выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка научно обоснованных предложений по государственному регулированию обеспечения орнитологической безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации в Российской Федерации". Основные задачи исследовательских работ: изучение российского и зарубежного государственного регулирования обеспечения орнитологической безопасности полетов воздушных судов; подготовка предложений по стимулированию внедрения новых технологий в области орнитологической безопасности и др.

Напомним, что 15 августа в Подмосковье самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Жуковский -Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле из-за столкновения со стаей чаек. Это произошло вскоре после вылета из аэропорта. На борту находились 226 пассажиров. Только благодаря высокому профессионализму пилотов самолет удалось благополучно посадить без шасси и с полными баками.