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15.08.2019 09:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: Аварийная посадка пассажирского лайнера на кукурузном поле

Текст: Екатерина Призова

Буквально через несколько минут после взлета с аэродрома в подмосковном Жуковском аварийную посадку в поле близ деревни Рыбаки совершил Airbus "Уральских авиалиний", который направлялся в Симферополь. Эвакуация пассажиров после приземления попала на видео: экипаж объясняет пассажирам, в какую сторону им двигаться, чтобы выйти из зарослей кукурузы.

"По данным регионального Минздрава, пострадали 10 человек (среди них трое детей) - у них в основном ушибы и ссадины. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности полетов", - сообщают Вести.Ru.

Фото: РИА Новости
"Поклон пилотам". Пассажиры аварийного рейса рассказали о посадке

Пассажиры рассказали, что самолет сильно трясло, в салоне мигало освещение, и чувствовался запах гари.

Пилоты действовали абсолютно правильно, четко и по инструкции: перед аварийной посадкой заглушили двигатели, убрали шасси. Самолет сажали на фюзеляж прямо в поле.

Причиной аварийной посадки, сообщили в пресс-службе авиакомпании, стало многочисленное попадание птиц в двигатели самолета.

"Экипаж авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна екатеринбуржец Дамир Юсупов и его команда спасли 233 жизни. Герои", - написал на своей странице в Instagram свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

"Пилоты просто красавцы! Сели с максимальной взлетной массой в кукурузное поле и никто не пострадал. Браво!", - пишут пользователи соцсетей.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Аварийная посадка Airbus в Жуковском РГ-Видео
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