Новости

Более 70 человек тушили горевший двигатель самолета в Жуковском 09:12
Минтранс предложил изменить правила установки дорожных камер 09:09
Новая Kia Optima частично сбросила камуфляж 09:05
"Поклон пилотам". Пассажиры аварийного рейса рассказали о посадке 09:04
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4 09:02
На Кубани сгорел рейсовый автобус 09:01
Самое опасное оружие США показали на видео 09:01
В Астрахани обнаружили неизвестные иконы эпохи дворцовых переворотов 09:00
В Омске возбудили уголовное дело о гибели трехлетней девочки 08:57
В Японии температура превысила 40 градусов 08:55
10 человек пострадали в результате жесткой посадки A321 в Подмосковье 08:55
Транспортная прокуратура начала проверку жесткой посадки A-321 08:41
Стрелка из Филадельфии задержали 08:31
Самолет "Уральских авиалиний" садился без шасси 08:15
Главный тренер "Туна": Мы приехали побеждать 07:57
Назван ранний симптом развития инфаркта в ближайшем будущем 07:55
Ребенок погиб в ДТП на трассе Хабаровск-Владивосток 06:56
Fox: Американцы негативно оценили работу Трампа после массовых расстрелов 06:41
Четыре человека погибли при горном обвале в Китае 06:07
В Приморье провели тренировку "Аллигаторы" и "Терминаторы" 05:44
Самолет ВВС Аргентины совершил экстренную посадку в Антарктиде 05:43
Тайфун "Кроса" привел к эвакуации 570 тысяч жителей Японии 05:29
150 иностранных судов переждут тайфун "Кроса" у берегов Приморья 05:24
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,5 05:15
Власти Аргентины решили пока не замораживать цены на бензин 04:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
15.08.2019 08:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Самолет "Уральских авиалиний" садился без шасси

Текст: Татьяна Воробьева

Сегодня утром самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья. "Некоторые пассажиры получили легкие травмы рук и ног, так как самолет садился без шасси", - написал на своей странице в Instagram свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

На Камчатке в кабине летящего самолета треснуло лобовое стекло

Рейс, напомним, направлялся из подмосковного Жуковского в Симферополь. По предварительной информации, в двигатель самолета попали птицы, он загорелся, и машину пришлось срочно сажать.

На борту находились 226 человек и семеро членов экипажа - все живы.

"Экипаж авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна екатеринбуржец Дамир Юсупов и его команда спасли 233 жизни. Герои", - написал губернатор.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Поклон пилотам". Пассажиры аварийного рейса рассказали о посадке
Полиция освободила заложников в Филадельфии
Депутат Рады заявил о праве использования русского языка на Украине
Российские специалисты откорректируют орбиту МКС и увеличат ее высоту
Шарапова проиграла во втором матче в Цинциннати