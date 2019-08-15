Самолет "Уральских авиалиний" садился без шасси

Сегодня утром самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья. "Некоторые пассажиры получили легкие травмы рук и ног, так как самолет садился без шасси", - написал на своей странице в Instagram свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Рейс, напомним, направлялся из подмосковного Жуковского в Симферополь. По предварительной информации, в двигатель самолета попали птицы, он загорелся, и машину пришлось срочно сажать.

На борту находились 226 человек и семеро членов экипажа - все живы.

"Экипаж авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна екатеринбуржец Дамир Юсупов и его команда спасли 233 жизни. Герои", - написал губернатор.