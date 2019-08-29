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29.08.2019 17:33
Рубрика: Общество

Бес барьеров

Будут повышены штрафы за нарушение прав инвалидов
Текст: Елена Березина
Минтруд предложил повысить штрафы за нарушение прав людей с инвалидностью. Речь о таких правах как защита от безработицы, содействие в трудоустройстве, доступ к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры. Ведомство разместило уведомление о начале разработки поправок в законодательство на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Александр Шулепов
Девять ступенек заперли инвалида-колясочника дома

Сейчас штраф за несоблюдение прав инвалидов колеблется от одной до десяти тысяч рублей для должностных лиц и от 20 тысяч до 100 тысяч рублей для организаций. Комитет по правам инвалидов считает эти штрафы неэффективными. "Такие мягкие санкции фактически подталкивают некоторых недобросовестных собственников объектов продолжать практику несоблюдения прав инвалидов на доступную среду в случаях, когда соблюдение законодательно установленных условий доступности требует от собственников объектов или поставщиков услуг расходов финансовых средств, в несколько раз превосходящих размеры установленных штрафов", - говорится в уведомлении Минтруда. Фактически предприятиям проще платить штрафы, чем тратить средства на повышение доступности объектов для инвалидов. Повышенные штрафы могут вступить в силу в июле 2020 года.

При этом уже более 50 процентов объектов адаптированы под нужды инвалидов, а в течение ближайших лет власти намерены выделить более 20 миллиардов рублей на продолжение работы по созданию безбарьерной среды. Об этом в конце прошлого года сообщил глава правительства Дмитрий Медведев на встрече с представителями общероссийских общественных организаций инвалидов.

Общество Соцсфера Соцзащита Экономика Работа Охрана труда Правительство Минтруд Господдержка инвалидов
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