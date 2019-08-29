Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила свои поправки в законопроект, предлагающий назначать мировых судей на постоянной основе - с бессрочными полномочиями. Если судья не совершит ничего недопустимого или не случится что-то непредвиденное, то с поста он уйдет только на пенсию. Соответствующая инициатива сейчас рассматривается в Госдуме.

"Сегодня мировой судья назначается на должность на определенный срок, после которого он должен продлевать полномочия. Сроки устанавливаются региональными властями, - поясняет член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - При этом мировые судьи рассматривают примерно 80 процентов от общего числа всех дел, поступающих в российские суды общей юрисдикции. Поправки предполагают, что отмена ограничения срока полномочий мировых судей укрепит гарантии их независимости". Сейчас законопроект готовится Госдумой ко второму чтению. Как рассказал Владимир Груздев, правительство, поддерживая инициативу в целом, предлагает внести в проект некоторые правки юридико-технического характера.

Согласно официальной статистике, за год мировые судьи рассмотрели 25 миллионов дел

Кстати, до 2005 года федеральные судьи также первоначально назначались на конкретный срок - три года. Затем такое ограничение было отменено. Мировые судьи, хотя и входят в систему судов общей юрисдикции, по статусу являются судьями субъектов РФ. Формированием мировых судов занимаются региональные власти. По данным Верховного суда, в прошлом году мировые судьи рассмотрели 25 миллионов дел. В каждом регионе сроки, на которые назначаются мировые судьи, устанавливаются отдельно. Как правило, в первый раз мирового судью назначают либо на 3 года (например, в Москве, Саратовской и Ростовской областях) либо на 5 лет (в частности, в республиках Татарстан и Башкортостан). Затем мировым судьям надо вновь и вновь проходить процедуру переназначения. Новые сроки хотя и больше, чем первый, но все равно они ограничены. Мысль о том, что будет, когда истечет срок, переназначат или нет, отвлекает судью от более важных дел. Эксперты уверены, чувство стабильности в душе у судьи улучшает качество правосудия.

"Единственным ограничением срока полномочий мировых и федеральных судей должен быть предельный возраст пребывания в должности судьи, составляющий по общему правилу 70 лет", - отметил в свое время председатель Совета судей России Виктор Момотов.