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29 августа 2019 г.

Постановление правительства Мурманской области от 20 августа 2019 года № 386-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Мурманской области"

Дата подписания 20 августа 2019 г.
Опубликован 29 августа 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законами Мурманской области от 04.03.2005 № 598-01-ЗМО "О прожиточном минимуме в Мурманской области" и от 31.05.2013 № 1623-01-ЗМО "О потребительской корзине по Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Мурманской области за II квартал 2019 года:

в расчете на душу населения - 17 149 рублей;

для трудоспособного населения - 17 841 рубль;

для пенсионеров - 14 257 рублей;

для детей - 17 193 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.

Врио Губернатора Мурманской области А.Чибис

 

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