К концу этого года на Сахалине намерены довести количество автомобилей на газовом топливе до тысячи.

Задача реальная, если учесть, что за прошлый год таких машин в регионе стало в два с лишним раза больше, чем в 2017-м - 518 против 201. Добавляют уверенности и действующие в области меры поддержки для тех, кто хочет использовать транспорт на газомоторном топливе (ГМТ). Но есть и сдерживающие факторы.

Новый автомобиль с кузовом грузоподъемностью четыре тонны и механическим погрузчиком приобрел недавно сахалинский фермер Виктор Константинов. В его хозяйстве, расположенном в Корсаковском районе, большое стадо овец, коровы и свиньи. А участок, где он заготавливает корма для животных, выделили в соседнем Долинском районе. Машина крайне необходима для перевозки сена и сельхозтехники. А приобрести ее фермер смог, оплатив всего десять процентов стоимости. Остальные 90 составила субсидия по программе перевода транспорта на газомоторное топливо. Именно такой размер компенсации предусмотрен для сельхозпроизводителей региона, приобретающих технику с газобаллонным оборудованием.

Сахалинская область - лидер в России по внедрению мер поддержки населения при переводе транспорта на голубое топливо. В их числе снижение на 50 процентов транспортного налога, 70-процентная компенсация затрат на переоборудование автомобилей. Для льготников размер последней может составить 100 процентов, но не больше 105 тысяч рублей. Маркетинговая программа позволяет получить топливную карту с бонусами до 50 процентов. Есть и возможность аренды газобаллонного оборудования.

Средства на покупку техники, работающей на газомоторном топливе, выделяют ежегодно. "В Южно-Сахалинске и Корсакове автобусы и техника для ЖКХ закупаются только в "газовом исполнении". В следующем году планируется ввести в этот круг Невельск, Холмск, Долинск и Аниву", - рассказал начальник управления регионального агентства по развитию электроэнергетики и газификации Данила Вертопрахов.

По его словам, в ближайшее время будет вводиться запрет на приобретение техники на бензине для муниципальных предприятий в районах, где имеется газовая заправочная инфраструктура. "В 2018 году мы заменили газом примерно 84 бензовоза жидкого топлива, снизив нагрузку на окружающую среду. Эта цифра будет расти", - уверен Данила Вертопрахов.

Сахалинская область - лидер в России по внедрению мер поддержки населения при переводе техники на голубое топливо

Хотя экологическая составляющая тоже весома, экономика в переходе на ГМТ все же доминирует. В среднем стоимость передвижения на газе в три раза дешевле, чем на ДТ. При этом по техническим показателям газовый двигатель не уступает дизельному.

Однако топлива ГМТ-автомобиль потребляет больше, и это очень большой минус. Отправиться на газовом авто в дальний путь рискованно: топлива в баллонах хватит не больше чем на 400 километров пути. А автогазозаправочные станции (АГЗС) есть пока только в Южно-Сахалинске и Корсакове. "Чтобы предприятия и население активно переоборудовали свои машины под ГМТ и покупали новые ТС на газе, необходима густая сеть АГЗС. Поэтому задача на ближайшие годы - построить девять станций и запустить шесть передвижных заправщиков", - поделился планами Данила Вертопрахов. К слову, для инвесторов строительства заправок также предусмотрены компенсации.

70 процентов затрат компенсирует областной бюджет гражданам, переоборудующим свое авто на газовое топливо

Но есть и другая веская причина, по которой многие автомобилисты не решаются устанавливать ГБО на свои машины: это требует внесения изменений в ПТС. Хотя порядок оформления в ГИБДД называют упрощенным, он таким совсем не кажется.

Прежде чем начать установку оборудования, надо обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию за заключением предварительной технической экспертизы. Затем в ГИБДД требуется взять разрешение на внесение изменений. Заявление можно отправить на электронный адрес.

Получили разрешение - начинайте установку оборудования. После этого производитель работ выдает заявление-декларацию. И заявитель повторно обращается в аккредитованную лабораторию для проведения технической экспертизы после внесенных изменений. С квитанцией на оплаченную госпошлину, со всем пакетом документов транспортное средство представляется для осмотра. По результатам оформляется свидетельство соответствия. Остается внести изменения в данные об авто, обратившись в регистрационное отделение РЭУ ГИБДД.

Только после этого владелец автомобиля сможет получить компенсацию на его переоборудование.

Кстати, на одном из сахалинских предприятий в этом году появился тягач на ГМТ. В числе преимуществ машины - экономия на техобслуживании, в частности на замене масла, а также на топливных фильтрах. Автомобиль легко заводится, даже при температуре минус сорок. К плюсам хозяева тягача отнесли и невозможность кражи метана, в отличие от дизельного топлива.