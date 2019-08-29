Определен состав сборной России по художественной гимнастике на чемпионат мира, который пройдет в Баку (Азербайджан) с 16 по 22 сентября.

В личном турнире выступят Дина и Арина Аверины, Александра Солдатова. В групповых соревнованиях в состав вошли Вера Бирюкова, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Мария Толкачева.

Нынешнее мировое первенство является квалификационным турниром к Олимпиаде-2020. В Баку будут разыграны 16 олимпийских лицензий в личном многоборье (по два на страну) и пять - в групповом. В групповых упражнениях россиянки уже завоевали право выступить в Токио, победив на ЧМ-2018.

В Баку будут разыграны медали в личном многоборье и в отдельных упражнениях. Три комплекта наград разыграют в различных групповых упражнениях.