Неманья Майдов: Сегодня я боролся за Сербию, Косово и Республику Сербскую

23-летний спортсмен из города Восточное Сараево в Боснии и Герцеговине Неманья Майдов, выступающий под флагом Сербии, совершил практически невозможное. 29 августа на чемпионате мира по дзюдо в Токио он, серьезно травмированный, буквально, "на одной ноге", завоевал "бронзу" в категории до 90 кг. Сам о своей победе серб сказал следующее: "Для меня дорого то, что я сегодня боролся за Сербию, за Республику Сербию, за Косово и за всех сербов на планете", добавив: "Не отдадим тебя, земля Душана", подразумевая, что Косово - это исконно сербская территория.

Напомним также, что Неманья Майдов на международных соревнованиях в Венгрии "Будапешт-2017" завоевал титул чемпиона мира по дзюдо, в 2019 году был признан лучшим спортсменом Белграда. После очередной победы в Токио спортсмен поделился своими впечатлениями с журналистами.

"Чувствую себя превосходно, - цитирует слова спортсмена агентство Танюг. - Эта бронза для меня сияет, как золото. Может эта медаль и лучшая после Будапешта, принимая во внимание то, через что я прошел в течение двух последних месяцев. Мне прооперировали колено, и только начался процесс его полноценного восстановления. Риск был, что я вообще не буду участвовать, но было стремление получить очки, хотя бы за одну победу, так как это крайне важно для прохождения на Олимпийские игры".

Дзюдоист не скрывал своих позитивных эмоций: "Мне 23 года и это моя вторая награда на чемпионате мира. Я действительно воодушевлен и удивлен, поскольку без тренировок "на одной ноге" смог завоевать медаль. Я не использовал сегодня техники, предполагающие нагрузку обеих ног, но и этого оказалось достаточно".

Корреспондент "Российской газеты" пообщался с прославленным спортсменом и его отцом Любишей Майдовом, признанным Европейским союзом дзюдо (EJU) лучшим европейским тренером в данном виде спорта.

Олимпийское "золото" - это предел мечтаний для любого профессионального спортсмена. Когда ты планируешь покорить и эту вершину?

Неманья Майдов: Я не остановлюсь, пока не завоюю "золото" Олимпийских игр. Будет ли это в 2020 году, на что я серьезно рассчитываю, или 2024 году, посмотрим.

Что, по твоему мнению, является особенностью национального сербского характера, помогающей преодолевать все тяготы и невзгоды бытия, бороться за свое существование и выживать?

Неманья Майдов: Мы - сербы крайне упрямы, готовы добиваться своего вопреки обстоятельствам. Нам свойственно упрямство, которое нехарактерно для других этносов, разве что русские также имеют такую отличительную особенность. Может, это нас и роднит. Если мы что-то решили и считаем это дело правильным и праведным, то мы готовы ему отдаться без остатка и даже погибнуть за него.

Неманья, ты стал кумиром молодежи в Сербии, других балканских государствах и даже России. Каким секретом ты мог бы поделиться с начинающими спортсменами и почитателями твоего таланта?

Неманья Майдов: Прежде всего, я хотел бы поблагодарить мою маму Биляну, отца и тренера Любишу, брата и спарринг-партнера Стефана, а также коллег из клубов "Рандори" и "Црвена звезда", всех моих болельщиков. Они помогают мне не останавливаться на достигнутом и двигаться к мечте - олимпийскому золоту. Внутренний мир крайне важен для спортсмена, да и для любого человека. Вера в Бога, уверенность и поддержка дорогих тебе людей - это и есть величайшая сила.

Ты многократно выходил на татами против российских дзюдоистов. Что ты можешь сказать про нашу школу дзюдо?

Неманья Майдов: На соревнованиях мне приходилось бороться более 20 раз с россиянами. Могу констатировать, что школа дзюдо в РФ одна из лучших и сильнейших в мире, а может даже и сильнейшая. Поэтому любая схватка с россиянами всегда требует максимальной концентрации. В настоящее время у россиян в каждой весовой категории есть 5 - 6 человек, способных стать чемпионами мира. Это произошло, в том числе и благодаря поддержке данному виду спорта со стороны президента России.

Любиша, в Тель-Авиве Вы удостоились признания как лучший тренер Старого света по дзюдо. Что это значит для Вас?

Любиша Майдов: Это верх достижений моей карьеры, по крайней мере, на данном этапе, серьезный стимул для продолжения упорной работы. Я, тренер из небольшой страны, стал лучшим тренером Европы - это огромный результат для нас и всего сербского спорта.

Вы воспитали двух серьезных спортсменов. Ваш старший сын Стефан также профессионально занимается дзюдо и имеет отличные достижения. Спортивный клуб "Рандори" в Восточном Сараево вы с вашими близкими фактически возвели собственными руками. При этом многие откровенно смеялись и не верили в успех вашего проекта. Что сейчас вы можете сказать по этому поводу?

Любиша Майдов: Наша семья всегда верит в собственные силы, в возможность достижения даже самых невообразимых целей и достигает их, благодаря, в том числе и вере в Бога. Мы, православные сербы, готовы к любым испытаниям. Только тяжелый каждодневный труд приводит к конкретным достижениям. Мои сыновья, не жалея себя и не обращая внимания на травмы, полностью посвящают свое время спорту, поэтому неудивительно, что появляются высочайшие достижения и медали. Я горжусь ими и как тренер, и как отец.

В завершении беседы Любиша Майдов подчеркнул, что русский народ ощущается сербами как исключительно братский народ.

"У нас схожая система мировоззрения, ценностей, - считает он. - Россия сейчас находится в авангарде защиты традиционных человеческих ценностей, к которым я, прежде всего, отношу институт семьи. В этом я вижу личную заслугу Владимира Путина".