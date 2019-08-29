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Рубрика: Экономика

Стартует добыча идей

Новаторы представят свои разработки напрямую предприятиям отрасли
Текст: Юлия Борисова (Тюмень)
Российская газета - Спецвыпуск № 193(7951)
Тюменский нефтегазовый форум (ТНФ) - это площадка для диалога между властью, бизнесом и научным сообществом.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости www.ria.ru Фото: Владимир Песня / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Владимир Песня / РИА Новости www.ria.ru

Об итогах десятилетней работы и задачах мероприятия рассказал исполнительный директор оргкомитета ТНФ Владимир Илющенко.

ТНФ в этом году отмечает юбилей. Какой путь прошел форум за эти годы?

Владимир Илющенко: Важно посмотреть на нефтегазовую промышленность под разными углами: с позиций технологий, экологии, импортозамещения и т. д.

Владимир Илющенко: Наш путь начался десять лет назад, тогда, конечно, аббревиатуру ТНФ еще никто не знал. С каждым годом наша команда крепчает и растет масштаб мероприятия. Так, во время подготовки к нынешней выставке мы поняли, что на традиционной площадке нам уже катастрофически не хватает места для полноценной экспозиции. Пришлось экстренно расширять выставочные площади. В прошлом году в рамках ТНФ прошло почти 30 мероприятий различного формата - от панельного совещания до закупочных сессий. Приведу такие цифры: в целом за 10 лет в ТНФ приняли участие более 20 тысяч человек и свыше 12 тысяч компаний, среди которых все самые известные игроки рынка. Подавляющее большинство компаний представлено на форуме высшим руководящим звеном. Думаю, эти факты говорят сами за себя.

Изменилась ли за эти годы концепция мероприятия?

Владимир Илющенко: Мы стремимся меняться вместе со временем, поэтому ежегодно у ТНФ совершенно новая главная тема. Важно посмотреть на нефтегазовую промышленность под разными углами: с позиций технологий, экологии, импортозамещения и т. д. На наш взгляд, главное, что мы можем предложить участникам, - глубокое изучение рынка, на котором они работают. У них появляется возможность детально узнать правила игры, познакомиться с примерами, как ту или иную модель реали зовали другие компании, причем не только российские.

Какая ключевая тема выбрана в этом году?

Фото: iStock
Форум в Тюмени стал одним из самых значимых для компаний ТЭК

Владимир Илющенко: Нынешняя проблематика, на мой взгляд, даже немного "перезрела": цифровизация проникла глубоко во все сферы, в том числе в добывающую. Компании ТЭК не первый год разрабатывают 3D-модели месторождений, наблюдают из космоса за буровыми установками... Почему эта тема стала ключевой в этом году? Мы намерены копнуть глубже - детально исследовать сферы и технологии, к которым применима цифровизация. Самая масштабная дискуссия ожидается на специальной сессии по кибербезопасности. Эту важную тему редко кто поднимает, но время сегодня такое, что нужно быть готовыми противостоять любым угрозам, тем более в такой важной для российской экономики отрасли.

В ТНФ участвуют и представители отраслевой науки. Помогает ли это увидеть будущее ТЭК на десятилетия вперед?

Владимир Илющенко: Да, мы привлекаем широкий круг экспертов, в том числе из других стран. При этом самые тесные связи у нас, конечно же, с местным научным сообществом. Здесь работают очень авторитетные специалисты, ведь Тюмень исторически была центром развития нефтегазовой науки и прикладных разработок. Здесь сосредоточено большинство корпоративных исследовательских структур: "СургутНИПИнефть", "КогалымНИПИ", "Лукойл-Инжиниринг", "Новатэк НТЦ", "Газпромгеологоразведка" и другие.

Тюмень исторически была центром развития нефтегазовой науки и прикладных разработок

Общеизвестно, что три наших региона являются самым крупным поставщиком нефти и газа в стране, а тюменские ученые знают здесь каждый метр земли. Так что нам не нужно далеко ходить в поиске экспертов. Скажем, уже несколько лет подряд партнером ТНФ выступает Тюменский индустриальный университет. В итоге на форуме представлено и будущее ТЭК - сегодняшние студенты, которые могут на этой площадке получать знания, делиться своими идеями и даже познакомиться с потенциальными работодателями.

Экономика Отрасли Нефть и газ
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