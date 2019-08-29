Новые народные облигации можно купить со 2 сентября

Минфин разместит четвертый выпуск облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) на новых условиях 2 сентября, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак.

Главное отличие выпуска - минфин берет на себя уплату комиссий при покупке/продаже облигаций (они составляли от 0,5 до 1,5%), раньше ее платили банкам-агентам сами граждане, это было одной из причин, по которой после неплохого старта в 2017 году спрос на народные облигации упал.

Ставка доходности к погашению составит до 7% годовых, при условии владения ОФЗ-н в течение трех лет (до даты погашения): ставка в этот период растет от 6,5 до 7,35% годовых. Это выше доходности депозитов в банках-агентах (а они еще снизятся вслед за ключевой ставкой), а значит, выпуск (его объем небольшой - 15 млрд рублей) быстро разойдется. Облигации будут в продаже до 25 февраля.

К Сбербанку и ВТБ, где можно купить ОФЗ-н, добавляются Почта Банк и Промсвязьбанк. Кроме того, в три раза (с 30 тысяч до 10 тысяч) сокращается порог минимальной покупки.

В отличие от обычных гособлигаций, ОФЗ-н нельзя продать на бирже, только вернуть в банк-агент, при этом процентный доход можно получить только по истечении 12 месяцев владения.