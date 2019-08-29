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29.08.2019 19:31
Рубрика: В мире

Новым главой МИД Украины стал Пристайко

Текст: Александр Ленин

Верховная рада назначила Вадима Пристайко новым министром иностранных дел Украины. За соответствующее решение проголосовали 310 депутатов.

Кандидатуру политика на рассмотрение законодателей внес президент страны Владимир Зеленский.

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Новый глава украинского внешнеполитического ведомства родился 20 февраля 1970 в Одесской области, передает издание nv.ua. Окончил Киевский политехнический институт, а также получил степень магистра в Украинской академии внешней торговли.

Имеет опыт работы в системе МИД Украины. Работал в украинской дипмиссии в США. С 2014 по 2017 годы исполнял обязанности замминистра. В 2017 году был назначен главой миссии страны при НАТО. В мае 2019 года Зеленский поставил его на должность заместителя администрации президента Украины.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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