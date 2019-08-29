Новым главой МИД Украины стал Пристайко

Верховная рада назначила Вадима Пристайко новым министром иностранных дел Украины. За соответствующее решение проголосовали 310 депутатов.

Кандидатуру политика на рассмотрение законодателей внес президент страны Владимир Зеленский.

Новый глава украинского внешнеполитического ведомства родился 20 февраля 1970 в Одесской области, передает издание nv.ua. Окончил Киевский политехнический институт, а также получил степень магистра в Украинской академии внешней торговли.

Имеет опыт работы в системе МИД Украины. Работал в украинской дипмиссии в США. С 2014 по 2017 годы исполнял обязанности замминистра. В 2017 году был назначен главой миссии страны при НАТО. В мае 2019 года Зеленский поставил его на должность заместителя администрации президента Украины.