Нурмагомедов и Порье обменялись громкими заявлениями

Участники чемпионского боя UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье продолжают словесную войну накануне поединка, который состоится седьмого сентября.

Титульный бой между чемпионом UFC в легком вече россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом американцем Дастином Порье все ближе. Уже седьмого сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242 они сойдутся лицом к лицу и определят сильнейшего.

Пока же бойцы продолжают соперничать на словах. Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой.

"Седьмого сентября голодный орел выйдет на охоту. Только одна вещь делает тебя ленивым - это набитое брюхо, но в моем случае это будет не так, так что сначала мне придется взлететь и уже затем… Ничего не изменилось, все будет как обычно. Мы вылетим на охоту и поймаем добычу", - заявил Нурмагомедов в Instagram.

В свою очередь Порье выложил видео, на котором дал обещание своей дочери. "Я принесу домой чемпионский пояс для тебя, малышка", - подписал публикацию в Instagram Порье.