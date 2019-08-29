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29.08.2019 07:42
Рубрика: Спорт

Нурмагомедов и Порье обменялись громкими заявлениями

Текст: Максим Домчев
Участники чемпионского боя UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье продолжают словесную войну накануне поединка, который состоится седьмого сентября.
Фото: РИА Новости/Саид Царнаев Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Титульный бой между чемпионом UFC в легком вече россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом американцем Дастином Порье все ближе. Уже седьмого сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242 они сойдутся лицом к лицу и определят сильнейшего.

Фото: AP Photo/Gregory Payan
Порье признался в нежелании бороться с Нурмагомедовым

Пока же бойцы продолжают соперничать на словах. Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой.

"Седьмого сентября голодный орел выйдет на охоту. Только одна вещь делает тебя ленивым - это набитое брюхо, но в моем случае это будет не так, так что сначала мне придется взлететь и уже затем… Ничего не изменилось, все будет как обычно. Мы вылетим на охоту и поймаем добычу", - заявил Нурмагомедов в Instagram.

В свою очередь Порье выложил видео, на котором дал обещание своей дочери. "Я принесу домой чемпионский пояс для тебя, малышка", - подписал публикацию в Instagram Порье.

Первый канал покажет бой Нурмагомедов - Порье
Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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