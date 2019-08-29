ОАК представила обзор мирового рынка гражданских самолетов до 2038 года

К авиасалону МАКС-2019 Объединенная авиастроительная корпорация подготовила новый долгосрочный прогноз рынка самолетов гражданской авиации. Специалисты провели анализ данных по состоянию современного самолетного парка, твердым заказам, прогнозу спроса на новые коммерческие самолеты и соответствующей емкости рынка для каждого из мировых регионов, а также отдельно для России, Китая и Индии.

Как поясняют в ОАК, оценка количественных показателей спроса на гражданские самолеты в прогнозный период выполнена на базе собственной корпоративной имитационной математической модели, учитывающей самые разные факторы.

Согласно представленному прогнозу, в ближайшие 20 лет основным спросом будут пользоваться узкофюзеляжные самолеты вместимостью 166-200 кресел. Потребность в воздушных судах данной вместимости оценивается на уровне 20,5 тыс. единиц, что больше, чем во всех других подсегментах рынка. В абсолютных цифрах общий спрос на гражданские пассажирские самолеты до 2038 года оценивается почти в 44,3 тыс. лайнеров или 6,35 трлн долл. США в каталожных ценах 2019 года.

Доля российского сегмента оценивается в 2,9% в стоимостном и 3,3% в количественном выражении от мирового рынка в целом. Большинство поставок отечественным авиакомпаниям придется на подсегмент узкофюзеляжных самолетов, вместимостью 166-200 кресел (порядка 630 самолётов).

Наибольший количественный спрос прогнозируется в Китае (9,1 тыс. воздушных судов) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (исключая Китай и Индию) (7,9 тыс. воздушных судов), европейском (8,3 тыс. воздушных судов) и североамериканском (8,2 тыс. воздушных судов) регионах.

"Обзор рынка 2019-2038" содержит подробную количественную информацию по нынешнему состоянию и тенденциям развития отдельных сегментов мирового рынка коммерческих самолетов, а также региональный раздел, где представлена детальная информация по России, Китаю, Индии, странам СНГ, АТР, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Америки и Африки.