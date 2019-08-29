Нефтегазовый рынок труда открыт и развит, а требования к специалистам ориентированы на международные стандарты, рассказывают эксперты.

Российское нефтегазовое образование сейчас не уступает зарубежному. И большая доля выпускников профильных вузов трудоустраивается в международные компании. Спрос на специалистов стабильно высокий, более 30 технических вузов предлагают учебные программы уровня бакалавра в "нефтяном деле".

"Сегодня обучающиеся на международных магистерских программах получают те же оценки за рубежом, что и во время учебы в нашем вузе, - говорит ректор Губкинского университета Виктор Мартынов. - Университет входит в ТОП-16 вузов, рекомендованных Мировым нефтяным советом для получения профильного образования. Другие отраслевые вузы страны, например Уфимский нефтяной и Ухтинский государственный техуниверситеты, также обеспечивают высокий уровень образования. Мы сотрудничаем со всеми нефтегазовыми компаниями, в том числе и зарубежными".

Ученый подчеркивает, что нефтегазовая отрасль - опасное и технологически сложное производство. Нужно обеспечить высокое качество подготовки специалистов, поэтому базовое образование в онлайн не переходит: нужны навыки работы со специальными программными комплексами, обучение на тренажерах, которые в мире существуют в одном экземпляре.

Уже десятки лет система подготовки в ведущих российских вузах нефтегазовой отрасли считается одной из лучших в мире. Выпускников наших факультетов можно встретить на всех континентах и в большинстве крупных проектов. "Когда я приехал работать в Африку, первый сотрудник, которого я нанял, был эфиоп, выпускник РГУ нефти и газа им. Губкина, - рассказывает Вадим Гауптман, предприниматель, экс-топ-менеджер нефтяной компании. - Он обучался в 1980-х годах и до сих пор пользуется некоторыми учебниками того времени. В некоторых африканских странах вся элита нефтегазовой отрасли - выпускники наших вузов. Это сильно упрощает взаимодействие, многие хорошо говорят по-русски. К сожалению, сейчас массовых программ обучения иностранцев нет, и все едут учиться на запад".

Основная задача в отраслевом образовании сейчас - найти точный баланс теории и практики

Если хочешь быть успешным в отрасли, сегодня уже не обойтись одним вузовским образованием, даже блестящим. Например, в ведущих западных компаниях специалисты по бурению обязательно раз в год должны проходить обучение. И это в дополнение к требованиям регулирующих органов по проверке знаний. В России тоже крупные компании поощряют допобразование сотрудников. Начиная с оплаты курсов английского, заканчивая MBA в престижных западных вузах. Есть практика, когда сотрудникам предоставляются промокоды со скидками до 70 процентов на различные онлайн-программы и курсы. Проводятся корпоративные олимпиады и конкурсы. В процессы формирования кадрового резерва внедряются образовательные модули.

Активно тестируются и внедряются технологии дополненной реальности (AR), с помощью которых можно обучать сотрудников. Например, вывод в реальном времени на экране планшета информации об узлах и агрегатах. "В нефтегазовой отрасли востребовано обучение информационной безопасности. Если раньше компании активно заказывали повышение квалификации и профессиональную переподготовку именно специалистов по кибербезопасности, то сейчас пришло понимание, что базовое обучение основам информационной безопасности необходимо для всего персонала, независимо от специальностей и должностей. Также мы фиксируем закупки тренингов, таких как "Эффективный наставник", "Основы экономики", "Работа с информацией", - рассказывает Ольга Ефимова, директор Уральского филиала Академии АйТи.

Новый тренд - нацеленность работодателей на найм специалистов, образование которых строго соответствует специальности. "Если в 1990-е годы этот принцип не соблюдался, то в наше время практически невозможно найти работу по инженерной специальности, не имея профильного образования", - рассказывает Рустам Барноходжаев, директор по работе с ключевыми клиентами в нефтегазовой отрасли компании UNITY.

В последнее время крупные российские нефтяные компании совместно со специализированными нефтегазовыми вузами разработали системы точечной специализации наиболее успешных студентов. Это отбор студентов на 2-3-м курсе, определение конкретной специализации каждому студенту, разработка определенных предметов и курсов обучения в соответствии со специализацией, вывод на последнем курсе студентов на практику "в поля". К окончанию вуза эти студенты хорошо подготовлены к эффективной работе с первого дня. Некоторые компании в рамках таких программ частично или полностью берут на себя оплату обучения студентов под гарантию их выхода на работу в компанию, говорит эксперт.

По словам Барноходжаева, сильной стороной российской системы образования является обучение фундаментальным знаниям. Теоретическая подготовка российских студентов всегда была и остается на очень высоком уровне. Слабое звено - отсутствие практики. У западного образования выделяется перекос в другую сторону. Фундаментальные знания даются поверхностно, но "кейсовый" подход к решению задач позволяет ученикам набить руку на стандартных ситуациях. Основная задача в образовании сейчас - найти правильный баланс теории и практики.

Бизнес-тренер, коуч, консультант Ольга Исаева провела не один год в вахтовых поселках добывающей отрасли, она оценивает управленческий уровень молодых руководителей. И считает, что сектор очень консервативен. Здесь принят авторитарный стиль руководства. Молодой специалист, попадая в систему, иногда слышит: "Забудьте все, чему вас учили в вузе, у нас тут реальная жизнь". Поэтому для менеджеров-новичков, чтобы быть услышанным, важно умение отстаивать свою точку зрения и перед своим руководителем, и коллективом, и другими подразделениями, не доводя до конфликта и решая вопрос.