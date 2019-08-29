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29.08.2019 19:09
Рубрика: Общество
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Общество не до конца осознает проблемы правового регулирования креативных индустрий

Эксперты IP Академии - о новых возможностях для творческой деятельности, влиянии цифровых технологий на экономику и жизнь, а также об актуальных проблемах законодательства об авторском праве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Беспрецедентное по своим масштабам внедрение технологий во все сферы жизни общества, происходящее в последние годы, часто называют Четвертой промышленной революцией, или Индустрией 4.0. Большие данные, блокчейн, компьютерные алгоритмы и машинное обучение существенно упростили многие рабочие процессы, а искусственный интеллект и виртуальная реальность давно перешли из футуристических фантазий в мир сегодняшний, а в чем-то уже и вчерашний. На творчество во всех его проявлениях, будь то написание музыкальной композиции или разработка программного кода, "дивный новый мир" оказал непосредственное влияние. В преддверии крупнейшей конференции в области интеллектуальной собственности в "Сколково" - IP Академии -ф участники и эксперты рассказывают, почему этого не стоит бояться и какие вопросы стоят перед индустриями и государством.

"Многие художники сменили мольберт на компьютер, а вместо карандаша или кисти начали использовать перо графического планшета. Интернет стал не только гигантской выставочной и торговой площадкой, но и плодородным полем для нарушения авторских прав. При помощи цифровых технологий произведения художников перерабатываются, изменяются, компилируются", - говорит вице-президент по правовым вопросам Творческого союза художников, кандидат юридических наук Константин Марков. По его словам, в цифровую эпоху творцы вынуждены задумываться о том, как защищать права на свои произведения. Однако из-за пробелов в российском законодательстве в случае нарушений своих прав художникам приходится доказывать авторство разными методами, "вплоть до самых экзотических", считает эксперт.

Фото: iStock
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Более того, внедрение технологий в традиционно "человеческие" сферы деятельности, такие как, к примеру, искусство, еще сильнее запутывает неповоротливую правовую машину и размывает грань между авторским и патентным правом. "На моей практике был случай, когда клиент обратился с вопросом: если мы заказали картину, нарисованную нейронной сетью, то кому принадлежит сам объект?" - отметила основатель системы управления авторскими правами IREG, доктор юридических наук и практикующий юрист Галина Добрякова.

По ее словам, Индустрия 4.0 создала новые возможности для возникновения и продвижения объектов интеллектуальной собственности, но, что естественно, также усложнила многие механизмы, связанные с их защитой и регулированием. "Чем сложнее программы, тем больше в них интеллектуальной составляющей. Чем изящнее датасеты - тем лучше их нужно охранять. Сейчас все устаревает уже через месяц, если не раньше. Новый тренд в IP, появившийся вслед за методикой гибкой разработки, - это оформление прав IT-компании на все промежуточные результат. Сначала формируется технология, создается алгоритм. На этой стадии чаще всего применяется режим ноу-хау. Затем пишется код. Его компании депонируют каждый час, неделю или месяц и получают свидетельство об авторском праве. Потом появляются пользовательские интерфейсы - это дизайн, охраняемый объект авторского права; логотипы - тоже охраняемый объект, и так далее. Авторские права - это непросто, но будущее принадлежит тем, кто в них разберется", - считает эксперт.

Тем не менее существующая сложность процедур защиты прав, если рассматривать патентование, зачастую неадекватна потребностям самой индустрии. По мнению сооснователя, директора по развитию (CBDO) Promobot Олега Кивокурцева, "мы считаем, что нужно патентовать крупные обновления, большие релизы для категорически нового функционала, когда используются новые технологические подходы - например, новый принцип распознавания речи или лиц, но не каждое обновление ПО. Потому что у нас регулярно выходят апдейты - их может быть несколько даже в течение одного дня".

Развитие цифровых технологий создало новые возможности для творческой деятельности, экономики и повседневной жизни, но одновременно породило и множество проблем в правовом регулировании, лишь часть из которых нашла решение, а другие еще недостаточно осознаны обществом, отмечает главный юрист по интеллектуальной собственности "РОСНАНО" Виталий Калятин.

"Цифровизация объектов приводит к возникновению единой основы их существования, а это означает развитие сложных систем взаимодействия объектов разного типа, что, в свою очередь, влечет усложнение создаваемых объектов. Усложняются субъекты прав на результаты интеллектуальной деятельности - все чаще они создаются с участием большого количества людей. Возникает необходимость в механизмах, позволяющих оперативно использовать такие объекты и распоряжаться правами на них даже при большом количестве правообладателей.

Фото: iStock
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Эти и многие другие проблемы весьма непросты, однако законодательство развивается, реагируя на них. Можно вспомнить и появление конструкции сложного объекта, и прав пользователя программ для ЭВМ и баз данных, и законопроекта, предполагающего введение возможности выделения доли в праве и т. д. Мы находимся в начале нового этапа развития законодательства об интеллектуальной собственности, и много еще предстоит сделать", - заявил Виталий Калятин.

Одним из таких достижений в результате симбиоза технологий и права стало возникновение новых прозрачных методов управления и защиты интеллектуальной собственности. Как заметил омбудсмен в сфере ИС Анатолий Семенов, "в сфере авторских прав появление распределенных реестров является безусловным благом, поскольку позволяет любому удостовериться в том, кто является настоящим кредитором в иске о нарушении права на некий объект или при заключении договора о его использовании". Также, по мнению эксперта, технология значительно помогла в борьбе с распространением нелегального контента в интернете. "Системное разрушение пиратской инфраструктуры на уровне блокировок сайтов, IP-адресов и зачистки приложений в онлайн-магазинах стало поистине глобальным трендом. Большинство нарушений теперь пресекается в досудебном порядке", - рассказал Семенов.

Более детально проблемы правового регулирования в творческих и технологических сферах участники IP Академии обсудят в рамках тематических сессий и мастер-классов. Подробнее познакомиться с программой конференции можно на сайте https://ip-academy.ru.

Общество

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