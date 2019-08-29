На телеканале "Россия 24" 24 августа вышла передача, где впервые лицом к лицу встретились военнослужащие Вооруженных сил Украины и бойцы Луганской и Донецкой народных республик. Казалось бы, непримиримые враги, раньше смотревшие друг на друга через прицел автоматов, почти за час общения сумели найти общий язык и прийти к выводу, что лучше договариваться, чем стрелять друг в друга, а худой мир лучше доброй ссоры.​ Корреспондент "РГ" выяснил, что происходило за кулисами этой встречи.

На участие в такой, прямо скажем, сенсационной беседе согласились трое бойцов ВСУ и три донбасских ополченца. Украину представляли бывший спецназовец, принимавший участие в АТО, Александр Мединский, старший сержант ВСУ Алексей Грживач, который служил в зоне конфликта с 2014 по 2019 годы, и​ военнослужащий ВСУ Виталий Плошкин, служивший на Донбассе в 2015-2016 годах. Со стороны ополченцев Донбасса в студии находились полковник Сергей Сивак, подполковник Максим Дроздов и Максим Фомин.

Интересный факт - инициатором этой встречи стал бывший военнослужащий ВСУ Александр Мединский. Он объяснил, что давно хотел такого общения, и приехал в Россию искать мир и попытаться наладить диалог с противоположной стороной.​

В студии в ходе диалога военнослужащие ВСУ согласились с тем, что украинская армия воевала не с мифическими российским войсками, а с донбасскими ополченцами. Кроме того, они подтвердили тот факт, что украинские военнослужащие действительно вели артобстрелы мирных городов и деревень Донбасса. Ветераны ВСУ признали, что большинство украинских солдат гибнет не от пуль ополченцев, а в результате собственной безалаберности, из-за злоупотребления спиртным или неосторожного обращения с оружием.​

Представители Украины также заявили, что украинские добровольческие батальоны, которые воюют в Донбассе, являются, по сути, бандами, и​ их бойцов нужно судить за те преступления, которые они совершили в непризнанных республиках.

Апофеозом встречи стало рукопожатие и даже объятия донбасских и украинских бойцов после окончания передачи.

В беседе с корреспондентом "РГ" ведущий программы "Окопная правда" Александр Рогаткин рассказал, что идея такой встречи обсуждалась давно и инициатором провести диалог "глаза в глаза" действительно был Александр Мединский.

Кандидатуры участников со стороны Донецка и Луганска выбрал сам Рогаткин, так как он часто ездил в командировки в Донбасс и был знаком с этими людьми лично. Кандидатуры бойцов ВСУ подбирал Мединский.

По словам автора передачи, перед встречей был сложный подготовительный этап. Например, стоял вопрос, как будут добираться в Москву украинские военные. Сейчас в соседней республике идет активная пропаганда: мол, все участники АТО по прибытии в Россию тут же попадают в застенки ФСБ и поэтому некоторые опасения у украинской стороны были. Однако все долетели нормально, никого на границе не арестовали и тем самым был опровергнут еще один миф пропагандистов из Киева.

Александр Рогаткин признался, что было не понятно, как поведут себя ополченцы и военнослужащие ВСУ, увидев друг друга, и поэтому было решено на всякий случай поселить их в разных гостиницах. "Мы не знали, как они отреагируют на встречу: все-таки пять лет в окопах, у каждого из ополченцев там друзья погибли, родственники, и отношение у них к той стороне было не очень позитивное, хотя они адекватные ребята и были готовы к диалогу", - рассказал ведущий программы. Украинцы также переживали, что в ходе передачи начнутся крики и оскорбления, как это обычно происходит на ток-шоу, и нормального диалога не получится. К счастью, эти негативные прогнозы не подтвердились.

"Было просто интересно, смогут ли люди просто посмотреть друг другу в глаза. Сначала они смотрели в пол. Они не понимали, кто перед ними. Ощущался какой-то нерв", - вспоминает Рогаткин. Однако в ходе беседы люди, что называется, раскрылись. Способствовало этому и то, что в передаче не было стоп-тем, обсуждать можно было все наболевшие вопросы.

"Даже когда Мединский стал говорить о пытках военнопленных со стороны ополченцев, этого никто не стал опровергать, потому что на войне всякое бывает. И мародерство, и грабежи как с той, так и с другой стороны", - рассказал журналист.

По его словам, в итоге украинские ветераны все-таки признали, что в Донбассе проблему мародеров решить смогли в том числе жесткими методами, а на Украине те, кто грабил мирное население, получили статус "ветерана" и ходят на парады, тряся своими орденами и медалями.

Основным моментом встречи, по мнению Рогаткина, стало обсуждение взаимной ответственности за то, что происходит в Донбассе. "Мы говорили о тех военных преступлениях, которые придется как-то раскрывать, а, чего греха таить, этих преступлений хватало как с той, так и с другой стороны", - сказал он.

В ходе передачи также было достигнуто понимание, что в случае реализации минских соглашений украинцам и жителям Донбасса придется выстаивать диалог и эта встреча, возможно, послужит прологом к такому общению. Рогаткин опроверг слухи, что участникам передачи были заплачены деньги.

"Сейчас в интернете некоторые подонки говорят, что мы заплатили всем по 300 тысяч рублей за участие. Ничего подобного не было. Люди приехали к нам по зову сердца, а не из-за денег", - подчеркнул журналист.

Сейчас все участники этой передачи уже разъехались по домам. Александр Мединский живет в Финляндии. Он был вынужден покинуть Украину по политическим мотивам. Однако двое ветеранов ВСУ вернулись на Родину, где им тут же стали предъявлять претензии. ​"Сейчас их там по полной прессуют. Уже поместили в базу "Миротворец", обвиняют в разглашении каких-то тайн", - рассказал Рогаткин.

Он добавил, что эти люди знали, на что шли, и были готовы к такому развитию событий. Понимали, что даже просто приехав в Россию, уже можно попасть под подозрение, а выступление на российском государственном телеканале - это, по мнению украинских псевдопатриотов, предательство. "Слава Богу, никого не посадили, но ребята рассказывают, что националисты шлют им какие-то черные метки. Угрожают расправой", - отметил журналист. ​

Под шквал критики, на удивление, попали и ополченцы Донбасса. ​ "Их тоже стали называть предателями. Также стали поступать звонки с угрозами, на интернет-страницах пишут оскорбления. Конечно, не все их осуждают, но мелкие вопли, как правило, почему-то становятся очень громкими. Нас обвинили в том, что мы сливаем Донбасс. Никто из нас не ожидал, что в ЛНР и ДНР будет такой отрицательный эффект", - сказал Рогаткин.

Журналист подчеркнул, что, конечно, в Донбассе есть те люди, которые реально пострадали от этой войны, они несут в себе эту боль и считают врагами тех, кто пытается начинать разговоры о сближении позиций Донбасса и Украины. Однако там находятся и те, кто паразитирует на этой войне, занимаясь контрабандой, продавая гуманитарную помощь. Этим "бизнесменам" очень не выгодно примирение, так как в итоге их выведут на чистую воду. Крики о "предательстве" Донбасса с их стороны - это попытка уйти от ответственности за громкими лозунгами. ​"Не менее жесткое неприятие этот диалог вызвал также у некоторых псевдопатриотов, которые кричат, что не понимают, как можно обниматься с теми, кто убивал донбасских детей, и такие встречи - предательство памяти погибших. Но нужно понимать, что если эта война будет продолжаться дальше, то смертей не избежать, и ее нужно заканчивать", - подчеркнул Александр Рогаткин. ​

Он также не исключил, что, несмотря на весь негатив, продолжит начатое. Возможно, вскоре начнется подготовка к съемкам передачи подобного формата, однако раскрывать подробности журналист не стал. ​ ​ ​ ​ ​