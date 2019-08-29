Отдел по делам Венесуэлы появился в посольстве США в Колумбии

В американском посольстве в Колумбии открылся временный "дипломатический офис" по делам Венесуэлы. Новая структура, которую возглавит временный поверенный в делах США в Венесуэле Джеймс Стори, займется работой с венесуэльской оппозицией.

"Отдел по делам Венесуэлы продолжит работу по восстановлению демократии и конституционного порядка в этой стране, а также по обеспечению безопасности и благосостояния венесуэльского народа", - цитирует ТАСС заявление Госдепа.

Напомним, в конце января президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США. В марте текущего года флаг Соединенных Штатов был снят с флагштока на территории американского посольства в Каракасе, а находящиеся там американские дипломаты в полном составе покинули территорию Венесуэлы.