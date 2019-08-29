Для окончания первой четверти XXI века будет характерен взрывной рост доли традиционных источников энергии. Из-за отсутствия дешевых технологий и производственных решений альтернативные источники энергии пока не нашли повсеместного применения.

Увеличение населения земли, улучшение уровня жизни и технический процесс неизбежно вызовут увеличение потребления, и как следствие, добычи природных ресурсов.

Огромные природные богатства России, а именно природный газ, являются гарантом экономической стабильности и безопасности государства. И крупные нефтегазовые компании страны уже сейчас, понимая это, повышают активность в области поисковой геологии.

С учетом изменяющегося, находящегося в политической плоскости, фактора стоимости углеводородов, главной составляющей стала цена добычи одного барреля, тонны, кубометра. С целью мировой экспансии необходимо искать относительно дешевые и легкоизвлекаемые запасы нефти и газа. Вследствие этого в ближайшее время прогнозируется кратное увеличение поисковых геофизических работ на суше в северных районах РФ с прицелом на дальнейшее использование Северного морского пути для транспортировки СПГ.

Учитывая действующие санкционные ограничения, а также рост курсовой разницы между рублем и долларом, становится сложнее планировать и осуществлять масштабное перевооружение производственных мощностей. Для решения этих задач ГЕОТЕК в течение последнего года работал над собственным комплексом технологий и производственных решений. В конце 2018 года в компании был создан научно-технический центр, в котором трудятся лучшие российские специалисты в области сейсморазведки. И первые результаты показывают, что достигнуты серьезные успехи в области разработки отечественных технологий возбуждения и систем регистрации сейсмических данных. В сотрудничестве с саратовским СКБ создана бескабельная регистрирующая сейсмическая система "ОТКРЫТИЕ". В ней мы используем разработанный совместно с российской компанией "Р-сенсорс" инновационный молекулярно-электронный датчик. Созданный на этой базе геофон обладает более высокой чувствительностью в сравнении с применяемыми в производстве зарубежными.

Разработана и опробована технология возбуждения сейсмического сигнала импульсными источниками в движении, что позволило существенно увеличить объем получаемых данных без увеличения времени. В совокупности с увеличением мощности впервые появилась перспектива замены дорогостоящих иностранных вибраторов отечественными источниками сейсмического сигнала, которые проектируются и создаются на собственном заводе в Минусинске (Красноярский край).

Природные богатства являются гарантом экономической стабильности и безопасности страны

В предстоящем зимнем полевом сезоне 2019-2020 годов для минимизации вырубки леса при производстве сейсморазведочных работ планируется опробовать комплексную технологию, которая даст возможность более чем в два раза уменьшить объем рубки. Кроме того, благодаря переходу от ручной рубки к механизированной существенно снижается опасность травматизма.

Следует отметить, что все разработки НТЦ нашей компании ведутся в тесном сотрудничестве с НТЦ крупнейших нефтяных компаний России, прежде всего с "Роснефтью" и"Газпром нефтью". Одновременно с этим "ГИНРАН ГЕОТЕК ЕВРАЗИЯ" (совместное с ФГБУН "Геологический институт РАН" предприятие) и "Росгеология" разрабатывают пакет организационно-экономических предложений по стимулированию нефтепоисковых работ в РФ. Авторами и кураторами проекта выступают доктор геолого-минералогических наук Юрий Волож и доктор технических наук Георгий Гогоненков. Существующую проблему восполнения запасов углеводородов можно решить только путем вовлечения в процесс максимального числа участников. Для этого создается новая модель организации поисковых работ - "Мультиклиентский поиск".

Суть идеи в том, чтобы недропользователи, нефтесервисные предприятия, научное сообщество и финансовые инвесторы получили единую платформу для совместной работы по поиску, оценке и разведке геологических структур высоких порядков. Разрабатываемые нами предложения смогут нивелировать ряд негативных факторов: ограниченность конкретными лицензионными участками, отсутствие детальных исследований на площадях "нераспределенного фонда", значительное количество выведенных из поиска "спекулятивных" лицензий. "Мультиклиентский поиск" станет связующим звеном между региональным (финансируемым за счет бюджета Роснедр) и поисково-оценочным (финансируемым владельцами лицензий) этапами изучения недр.

Стартовыми могли бы быть проекты изучения и оценки глубоких горизонтов в традиционных районах добычи России. Это может дать значительный экономический эффект ввиду наличия развитой инфраструктуры. Один из таких проектов - "Астраханский свод". Он позволит составить перспективное представление о гигантской структуре, которая, как пазл, фрагментирована на большое количество кусочков-лицензий. Планируется создание совместной рабочей группы, которая будет заниматься вопросами искусственного интеллекта и процессов автоматизации обработки и интерпретации больших массивов геологических данных на базе компании "Центральная геофизическая экспедиция" (подразделение "Росгеологии").

Сейчас ГЕОТЕК выполняет самые сложные коммерческие заказы в техническом, технологическом и логистическом плане. Это работы с наивысшим коэффициентом сложности в регионах с минимальной инфраструктурой.

Результаты сезонов 2017-2018 и 2018-2019 подтвердили верность ряда принятых решений, что было продемонстрировано стадийно улучшающимися финансовыми показателями. В первой половине нынешнего года компания продолжала деятельность с нарастающей прибылью. Так, чистая прибыль выросла до 0,8 миллиарда рублей. Выручка составила 10,1 миллиарда рублей и показала рост более 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Показатель EBITDA, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос в 2,1 раза и составил 3 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA достигла 29,8 процента.

В заключение необходимо сказать о самом главном - о людях, о нашем "глубинном народе" геофизики. В век цифровизации и технологических решений, находясь в комфортном офисе в центре мегаполиса, можно почувствовать ложное ощущение могущества и легкости всех сложных производств и процессов, протекающих на экране компьютера. Однако основу поиска составляет тяжелый, рутинный ежедневный труд в полях и лесах, горах и болотах. Это труд, сопряженный с опасностью, лишениями, вдали от цивилизации. От уровня личной мотивации каждого сотрудника бригады, отряда, партии, их специальной подготовки, физического состояния напрямую зависит исход дела. В нашей компании, состоящей из 12 500 человек, есть свой костяк, который и является тем самым "глубинным народом" геофизики, нашими "Атлантами", хранителями знаний и генетики организации.

В преддверии Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности поздравляю всех к нему причастных: "аксакалов" отрасли, нашу дерзкую молодежь, своего отца Михаила Владимировича Толкачева - ветерана и маршала поиска! Желаю всем реализации амбициозных планов, здоровья, семейного счастья и благополучия, дальнейшей успешной работы на благо геологоразведки Российской Федерации.