Патрушев обсудил с Интерполом кибербезопасность

В Сингапуре начались российско-сингапурские рабочие консультации по безопасности во главе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Касались они кибербезопасности и противодействия организованной преступности в мировой Сети.

Вначале российскую делегацию приняли в "профильном" агентстве по кибербезопасности Сингапура CSA, которое было образовано относительно недавно - в 2015 году. Агентство подчиняется премьер-министру республики и взаимодействует со всеми министерствами, в ведении которых есть объекты критически важной инфраструктуры. CSA, в частности, занималось координацией расследования взлома в 2018 году данных полутора миллиона пользователей системы медицинского страхования, в том числе премьер-министра. На встрече с руководителем ведомства Дэвидом Ко Патрушев заявил, что считает приоритетным налаживание полномасштабного диалога в сфере информационной безопасности между профильными ведомствами двух стран. Как выяснилось в ходе консультаций, у России и Сингапура очень близки технические подходы и наработки в сфере кибербезопасности.

После этого российская делегация отправилась в расположенный в Сингапуре международный центр Интерпола по инновациям. Его директор Анита Хэзинберг рассказала Патрушеву о задачах центра. Так, по ее словам, офис по инновациям Интерпола единственный в мире. Азиатский регион был выбран потому, что он самый динамично растущий в мире в сфере высокий технологий.

Основной профиль Центра - кибербезопасность и анализ возможных угроз. Есть офицеры, которые отвечают за борьбу с терроризмом и распространением наркотиков. Есть подразделение, которое занимается даркнетом и незаконным оборотом криптовалют. По мнению представителей Интерпола, сегодня большинство организованных преступлений в мире взаимосвязаны и так или иначе управляются через интернет. В то же время, как рассказали в Интерполе, сегодня существует много проблем по противодействию так называемому даркнету. Например, сейчас не существует полного списка интернет-ресурсов, которые занимаются продажей наркотиков, оружия или переправкой нелегальных мигрантов. К слову, по оценкам экспертов, оборот от торговли наркотиками в мире составляет от 500 млрд до 1,2 трлн долларов в год. Изымается правоохранителям и спецслужбами всего мира лишь малая часть от этого объема.

Как рассказал обозревателю "РГ" один из членов делегации, Россия рассматривает возможность направления официальных представителей МВД РФ для работы в Центре Интерпола на постоянной основе.

По итогам встречи с Анитой Хэзинберг Николай Патрушев отметил, что Россия считает первоочередной задачей международного полицейского сотрудничества - противодействие терроризму и преступлениям экстремистской направленности. "Убеждены, что обмен сведениями по каналам Интерпола, членами которого являются и Россия, и Сингапур, будет способствовать повышению эффективности межведомственного взаимодействия", - заявил секретарь российского Совбеза.

В пятницу в Сингапуре продолжатся полноформатные межведомственные консультации по безопасности между Россией и Сингапуром.