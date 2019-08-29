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29.08.2019 18:46
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Пекин: эскалация торгового конфликта вредит США

В Пекине подчеркивают, что США недооценивают способность Китая реагировать на любые торговые ограничения. Вашингтон планирует ввести дополнительные пошлины на китайские товары на сумму около 550 миллиардов долларов. Китай сможет устранить этот дефицит за счет спроса на своем внутреннем рынке, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Потребление уже стало крупнейшей движущей силой для содействия экономическому росту Китая. Товары, поставляемые в США, легко найдут покупателя на внутрикитайском рынке. Помимо этого, Китай способствует скоординированному региональному развитию, раскрывает новый потенциал, культивирует и наращивает новые драйверы развития. Все это помогает предприятиям, пострадавшим от повышения пошлин США, найти новое пространство для развития.

Китай также диверсифицирует свое присутствие на мировом рынке. В 2018 году на развивающиеся рынки приходилось 57,7% общего объема китайского товарооборота, а доля стран "Одного пояса и одного пути" увеличилась на 2,4%, достигнув 27,4%. А вот американским закупщикам трудно найти альтернативу китайским товарам, полагают в Пекине. В июне этого года американская ассоциация производителей одежды и обуви, компании Qualcomm и Intel, производители чипов и другие организации сообщили, что из других стран труднее импортировать одежду, электронику и прочие потребительские товары.

В Китае настаивают, что эскалация торгового конфликта вредна прежде всего для самих США. Пекин призывает американскую сторону сохранить спокойствие, точно и ясно осознать волю и решимость Китая в защите ключевых интересов страны и народа. Китай готов путем консультации и сотрудничества спокойно разрешить проблему и выступает категорически против обострения ситуации.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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