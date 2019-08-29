Пекин: эскалация торгового конфликта вредит США

Потребление уже стало крупнейшей движущей силой для содействия экономическому росту Китая. Товары, поставляемые в США, легко найдут покупателя на внутрикитайском рынке. Помимо этого, Китай способствует скоординированному региональному развитию, раскрывает новый потенциал, культивирует и наращивает новые драйверы развития. Все это помогает предприятиям, пострадавшим от повышения пошлин США, найти новое пространство для развития.

Китай также диверсифицирует свое присутствие на мировом рынке. В 2018 году на развивающиеся рынки приходилось 57,7% общего объема китайского товарооборота, а доля стран "Одного пояса и одного пути" увеличилась на 2,4%, достигнув 27,4%. А вот американским закупщикам трудно найти альтернативу китайским товарам, полагают в Пекине. В июне этого года американская ассоциация производителей одежды и обуви, компании Qualcomm и Intel, производители чипов и другие организации сообщили, что из других стран труднее импортировать одежду, электронику и прочие потребительские товары.

В Китае настаивают, что эскалация торгового конфликта вредна прежде всего для самих США. Пекин призывает американскую сторону сохранить спокойствие, точно и ясно осознать волю и решимость Китая в защите ключевых интересов страны и народа. Китай готов путем консультации и сотрудничества спокойно разрешить проблему и выступает категорически против обострения ситуации.