Пенсионерам частично вернут расходы на отдых за границей

Если неработающие пенсионеры, живущие на Крайнем Севере или приравненных к ним территориях, захотят провести лето не на российском юге, а за рубежом, Пенсионный фонд России (ПФР) сможет частично компенсировать им проезд к месту отдыха и обратно. Минтруд уведомил о подготовке соответствующего законопроекта.

Сейчас они имеют право раз в два года поехать отдыхать за счет ПФР, который берет на себя оплату проезда туда и обратно. Однако не все пенсионеры хотят отдыхать в России и полагают, что в этом случае ПФР также должен компенсировать им расходы на дорогу. Получив отказ - подают на фонд в суд. Как говорится в пояснительных документах к уведомлению, идея подготовки законопроекта родилась после проведения анализа судебной практики по спорным вопросам, связанным с правами граждан: "Территориальные органы ПФР в соответствии с законодательством России принимают решения об отказе в предоставлении компенсации в случае выезда пенсионера к месту отдыха за пределы РФ. При этом большинство пенсионеров, выезжающих к месту отдыха за пределы страны, реализуют свое право на получение компенсации в судебном порядке". В свою очередь суды выносят около 99% решений по данной категории дел в пользу пенсионеров.

В 2018-м компенсацию стоимости проезда к месту отдыха получили 258 тысяч пенсионеров

Суды не присуждают ПФР полностью компенсировать пенсионерам дорогу на заграничные курорты. Речь идет о компенсациях стоимости билетов для проезда по территории России, откуда пенсионеры уже отбывают за границу. Именно дорогу к этому месту и обратно и приходится компенсировать пенсионному фонду по решению судов. Один из последних случаев, получивших огласку, это судебная тяжба пенсионерки, жительницы Камчатского края, и ПФР. Женщина была на отдыхе в Таиланде и посчитала, что имеет право на компенсацию стоимости проезда туда - всего она рассчитывала получить 50,9 тысячи рублей. Однако суд обязал ПФР компенсировать ей проезд в пределах России - всего 22 755 рублей.

В связи с этим минтруд планирует внести поправки в законодательство, предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Как рассказали "РГ" ПФР, в прошлом году компенсацию стоимости проезда к месту отдыха получили 258 тысяч пенсионеров. Ее средний размер был 14,4 тысячи рублей. Потратил ПФР на это 3,9 миллиарда рублей.