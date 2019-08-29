Навоийская область - самая большая в Узбекистане - расположена в центре страны. Ее недра богаты золотом, вольфрамом, ураном и другими природными ресурсами.

С их освоением связана и современная история региона - развитие горно-металлургической промышленности, строительство индустриальных городов. Гражданским подвигом народа можно считать освоение ресурсов пустыни Кызылкум.

Сегодня Навоийская область - это крупный промышленный регион, по основным социально-экономическим показателям занимающий лидирующие места в республике. В области успешно работают большие промышленные предприятия - Навоийский горно-металлургический комбинат, НавоиГРЭС, "Навои-азот", "Электрохимия" и многие другие компании республиканского значения.

В 2008 году в области была создана первая в Узбекистане свободная экономическая зона "Навои", которая стала привлекательной площадкой для отечественных и иностранных инвесторов и полностью оправдала возложенные на нее ожидания. В мае этого года президент Республики продлил работу СЭЗ до 1 января 2030 года. Для резидентов "Навои" предусмотрены налоговые льготы и освобождение от отчислений в республиканские фонды. От них особенно ждут инвестиций в проекты по глубокой переработке сырья, высокие технологии и инновации.

Кобул Турсунов, хоким Навоийской области: В области создана первая в Узбекистане свободная экономическая зона "Навои", которая стала привлекательной площадкой для инвесторов

В первом квартале этого года общий объем инвестиций в основной капитал в Навоийской области вырос на 12,7 процента. Около половины из них (51,8 процента) были направлены на реконструкцию и модернизацию. Вложения в новое строительство и перевооружение существующих объектов составили 44,5 процента.

Одной из визитных карточек области стал международный аэропорт "Навои". По своему техническому оснащению он отвечает высоким мировым стандартам и в состоянии принимать самолеты любой взлетной массы. На территории воздушной гавани работает Международный интермодальный центр логистики - единственный в Центральной Азии высокотехнологичный авиагрузовой комплекс. На базе аэропорта планируется создание "сухого порта", проект будет реализован совместно с компанией DP World FZE из Объединенных Арабских Эмиратов.

Международный аэропорт и логистические центры работают на расширение внешнеторгового оборота области, который в первом квартале 2019 года вырос на 13,3 процента. Основными ее партнерами стали Китай, Франция, Россия, Белоруссия, Казахстан, Турция, Республика Корея.

Экспорт из Навоийской области вырос на четверть, продукция экспортировалась преимущественно в страны Европы (61,5 процента) и Азии (37,8 процента). За рубеж в основном поставлялась химическая продукция (71,9 процента), продовольственные товары, услуги, черные и цветные металлы, машины и оборудование, хлопковое волокно, энергоносители и нефтепродукты.

В области очень много памятников исторического наследия. Одно из самых необычных мест - родник Чашма в Нуратинском районе. Он занимает особое место среди мусульманских святынь. Чистейшая и целебная вода бьет из-под земли, зимой и летом она имеет одинаковую температуру - плюс 19 градусов по Цельсию. Для туристов здесь созданы все условия - построены комфортабельная гостиница, современные магазины и предприятия сервиса.

Гостям стоит посетить также урочище Сармышсай, которое можно назвать одной из главных достопримечательностей не только Навоийской области, но и всей Центральной Азии. Здесь находятся уникальные археологические памятники разных эпох - курганы, остатки поселений и мастерских, а также множество наскальных изображений. Петроглифов здесь около десяти тысяч, большинство из них относится к бронзовому веку, но есть и более ранние изображения, датируемые девятым тысячелетием до нашей эры. Чаще всего встречаются рисунки людей и животных, а последние, средневековые изображения содержат также тексты на арабском языке.

Навоийская область является примером динамично развивающегося региона Узбекистана, с богатой историей и успешным настоящим, который стремится занять достойное место в республике и мире, сделать жизнь граждан лучше и комфортнее.

Справка

В середине прошлого века в пустыне Кызылкум были обнаружены залежи урана. Для его добычи и переработки в конце 1950-х годов был построен Навоийский горно-металлургический комбинат и поселок, получивший название Учкудук (три колодца). Комбинат в статусе государственного предприятия успешно работает и сейчас, а Учкудук стал известен на весь Советский Союз благодаря одноименной песне узбекской группы "Ялла".

Природа

Пустыня Кызылкум (Красные пески) занимает площадь около 300 тысяч квадратных километров. Она находится между Сырдарьей, Амударьей, Аральским морем и отрогами Тянь-Шаня. Высота песчаных гряд доходит до 75 метров. В пустыне есть несколько невысоких горных массивов, где ведется добыча полезных ископаемых, в том числе золота и урана. Климат резко континентальный.