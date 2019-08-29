Почему Трамп заморозил военную помощь Киеву

Президент США Дональд Трамп распорядился провести углубленную проверку освоения Украиной американской военной помощи. На время ревизии предоставление такой помощи - в текущем бюджетном году она составляет 250 миллионов долларов - будет заморожено. Об этом со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщило авторитетное издание Politico. Также эту информацию подтвердили в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

Как пишет Politico, Трамп желает убедиться, что выделяемая Киеву помощь "используется наилучшим образом с точки зрения интересов США". При этом аудит поручен не простым чиновникам, а персонально министру обороны Марку Эсперу и помощнику президента по национальной безопасности Джону Болтону.

Такое решение, с одной стороны, целиком находится в русле политики Трампа по пересмотру бюджетов помощи союзникам США - например, в начале августа он объявил проверку финансовой отчетности Госдепартамента и Агентства по международному развитию (USAID) и приказал обоим ведомствам временно прекратить перевод финансовой помощи за рубеж. С другой стороны, заморозка военной помощи Украине последовала спустя считанные часы после отъезда Джона Болтона из Киева. И этот факт на Украине восприняли как многозначительный сигнал.

Дело в том, что Болтона в Киеве всерьез интересовали только две темы: получение компромата на отца и сына Байденов, оставивших на Украине жирный коррупционный след, а также принуждение Киева к отказу от любых форм экономического и научно-технического сотрудничества с Китаем. В частности, обсуждался формат расторжения сделки о продаже Пекину машиностроительного предприятия "Мотор-Сич" и недопущение китайских покупателей к рынку сельскохозяйственной земли, который обещает открыть президент Зеленский. Публично это было озвучено Болтоном в форме призыва к максимальной осторожности в отношениях с Китаем.

Судя по сообщениям украинских СМИ, Зеленский, в близком окружении которого хватает агентов влияния Демократической партии США, пока не дал Болтону однозначного положительного ответа на озвученные требования. И Дональд Трамп в свойственной ему прямолинейной манере путем заморозки военной помощи решил придать ускорение мыслям украинского президента и двусторонним отношениям, которые, по логике Трампа, должны "наилучшим образом служить" исключительно интересам США.