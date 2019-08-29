Почему Турция может предпочесть наши Су-35 и Су-57 американскому F-35

Международный салон МАКС-2019 запомнится не только демонстрацией новинок мирового авиапрома, многомиллионными контрактами, но и громкими заявлениями политиков. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вместе с президентом России Владимиром Путиным посетивший выставку в подмосковном Жуковском и впечатленный полетом российского истребителя пятого поколения, сказал, что в случае отказа США поставлять Анкаре новейший самолет F-35 рассмотрит в качестве альтернативы покупку наших Су-35 и Су-57.

Понятно, что такие заявления сгоряча не делают. В Турции явно не вчера задумались, чем компенсировать оказавшийся под угрозой срыва авиационный контракт с американцами, после того, как Анкара предпочла штатовскому зенитному ракетному комплексу "Пэтриот" российскую систему ПВО С-400. Как нередко случается в подобных ситуациях, военно-технический проект приобрел политическую окраску. Более того, многие эксперты начали говорить, что Вашингтон пытается использовать F-35 в качестве инструмента давления на потенциальных покупателей американской техники и вооружения. Мол, хотите иметь наш новейший самолет, участвовать в его производстве, заключайте контракты и по другой оборонной продукции США.

В том, что Соединенные Штаты очень своеобразно понимают понятие "конкуренция", известно давно. Для России тут важно другое. Хотя F-35 американцы позиционируют как самолет пятого поколения, а наш Су-35 относится к поколению 4++, эти авиакомплексы вполне сопоставимы по летным и боевым характеристикам. Зато абсолютно не сопоставимы по критерию "цена-качество". Стоимость самолета США в зависимости от модификации колеблется в пределах 83-108 млн долларов. Наш "сухой", по оценке экс-главкома ВВС России Виктора Бондарева, по меньшей мере в пять раза дешевле. Конечно, это обстоятельство наверняка учтут в Турции, если дело дойдет по покупки Су-35. Учтут там и другие "плюсы" нашего самолета. В сравнительных характеристиках этой машины и F-35 их немало. Причем сравнивать имеет смысл именно "тридцать пятые", поскольку Су-57, который тоже упомянул Эрдоган, еще не завершил испытания и не пошел в серию. А Су-35 и F-35 стоят на вооружении, производятся массово и де-факто имеют хороший экспортный потенциал.

Несомненными преимуществами своего самолета американцы называют его высокую скрытность за счет использования стелс-технологий, возможность F-35 производить ускоренный взлет и вертикальную посадку, а также его роль координатора действий других авиакомплексов в зоне противника. Все это, несомненно, присутствует у самолета. Однако, как показали смоделированные еще в 2008 году на базе Хикам ВВС США на Гавайях бои американских истребителей F-22, F/A-18 и F-35 c нашим Cу-35, это не сделало российский самолет легкой добычей. Более того, по признанию одного из западных экспертов, тот же F-35 в этом модельном бою был "беспощадно избит истребителем Су-35, как ребенок".

Су-35 может пролететь до 3600 км и нести 12 ракет средней дальности. Вооружение у F-35 скромней, без посадки он преодолеет лишь 2222 километра

В июне нынешнего года авторитетное издание Defence News сообщило, что разработчики F-35 признали неспособность двух версий самолета - с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, а также палубного истребителя к продолжительному полету на сверхзвуковой скорости. Превышение весьма короткого лимита времени: 80 и 50 секунд соответственно, по утверждению издания, чревато разрушением "стелс"-покрытия, датчиков и хвостового оперения самолета. Далее следовал вывод: эта проблема может помешать F-35 в выполнении одной из ключевых его миссий - перехвате самолетов и ракет противника.

Инфографика "РГ"/Александр Чистов/Леонид Кулешов/Михаил Шипов

Вообще в соревновании преимуществ - скрытность американца против сверхманевренности нашего Су-35 - последнее слово остается за российским истребителем.

Это, между прочим, открыто признал военный эксперт из США Себастьян Роблин. В феврале прошлого года он написал в журнале The National Interest, что в воздухе F-35 столкнется с большими трудностями, чем Су-35. Высокая скорость российского истребителя (до 2,25 Маха, у F-35 она не превышает 1,6), его уникальная система радиоподавления и вооружение позволяют "сухому" вести успешный ближний бой. К тому же Су-35 может раньше обнаружить противника при помощи наземных РЛС низких частот, инфракрасных поисково-следящих систем и пассивной фазированной антенной решетки.

Как видим, с очевидным трудно спорить даже американцам. Их F-35 на самом деле полностью зависит от своей малозаметности. Для уничтожения Су-35 он должен подойти к нему как можно ближе, тем самым подвергая себя риску быть обнаруженным. Поэтому пилоты F-35 предпочитают не ввязываться в ближний воздушный бой.

А у нашего Су-35 есть смертоносное оружие и против находящегося за 400 км противника. Установленная на этой машине радиолокационная система "Ирбис", по оценке экспертов, самая мощная в мире. Она дает возможность сопровождать одновременно до тридцати, а обстреливать - до восьми целей.

Да и схватка "нос к носу" Су-35 не страшна. Двигатели увеличенной мощности с поворотным вектором тяги наделяют этот самолет сверхманевренностью.

Только наш истребитель, к примеру, может выполнять фигуру высшего пилотажа под названием "блинчик" - это когда машина делает в небе разворот в горизонтальной плоскости на 365 градусов и не теряет при этом ускорение и высоту. Двигаясь то на минимальных скоростях, то разгоняясь до сверхзвука, он превращается в настоящего охотника.

И еще. Наш Су-35 может пролететь до 3600 км и нести 12 ракет средней дальности. Вооружение у F-35 поскромней, да и преодолеть без посадки он готов лишь 2222 километра.