Поисковики будут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов

Разработаны поправки в закон "Об информации", которые в случае их принятия обяжут поисковики удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов.

Авторы поправок, как пишет газета "Ведомости", - Роскомнадзор совместно с "Яндексом" и Mail.ru Group.Также над документом работали российские телекомпании и онлайн-кинотеатры.

Работающие в России поисковики, как сказано в законопроекте, обязаны подключиться к реестру с пиратскими ссылками. Составлять списки запрещенных ссылок будет компания, одобренная Роскомнадзором.

Сейчас же правообладатели могут заблокировать доступ к пиратскому контенту, но удалить ссылки из поисковиков не могут. Документ уже направлен на согласование в администрацию президента.