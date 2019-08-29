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29.08.2019 20:55
Рубрика: Экономика

Выдачи.net

Поисковики не смогут показывать пользователям ссылки на пиратский контент
Текст: Ольга Туманова
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(7951)
Интернет-поисковики будут обязаны оперативно удалять ссылки на страницы с пиратским контентом в досудебном порядке. Такие поправки разработал Роскомнадзор совместно с интернет-компаниями и правообладателями. Новые нормы распространятся на все поисковики, работающие в России, то есть не только на "Яндекс" и Mail.ru Group, но и на Google.
Фото: iStock
Сначала Huawei, теперь "Яндекс". Google урезала функции российского поисковика

Поисковики дают примерно 75% пиратского трафика, говорил в июне 2019 года глава Роскомнадзора Александр Жаров. Жаров упоминал, что проект поправок в антипиратский закон может быть внесен в Госдуму осенью. Они разрабатывались на основе меморандума, подписанного российскими интернет-компаниями и правообладателями в ноябре 2018 года. Согласно этим договоренностям создан реестр указателей страниц пиратских сайтов (держатель реестра - Медиа-коммуникационный союз, объединяющий операторов связи и телевещателей), которые оперативно удаляются из поисковой выдачи во внесудебном порядке: администраторы интернет-сервисов не реже, чем раз в пять минут, обращаются к реестру за перечнем ссылок на нелегальный контент, после чего ссылки исключаются из поисковой выдачи, а размещенные аудиовизуальные произведения удаляются из видеохостингов.

Эту практику решили закрепить законодательно, но в расширенном формате. Проект поправок предполагает как минимум два способа удаления ссылок: в первом у поисковика будет время для принятия такого решения после получения жалобы, второй подразумевает создание реестров пиратских ссылок - в таком случае поисковики будут обязаны удалять ссылку в течение шести часов с момента появления в реестре.

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