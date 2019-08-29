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29.08.2019 06:52
Рубрика: В мире

Politico: Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине

Фото: AP Photo/Andrew Harnik Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть программу военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с американским военным бюджетом составляет 250 миллионов долларов.

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
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Такую информацию в среду распространила Politico, ссылаясь на источник в администрации президента США. По данным газеты, глава Белого дома намерен убедиться, что средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов Вашингтона.

Среди тех, кто проведет ревизию - глава Пентагона Марк Эспер и помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон. Пока специалисты будут заниматься пересмотром, средства будут заморожены, пишет ТАСС.

В комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США уже выразили серьезные опасения в связи с "замораживанием этих важных средств" и направили запрос в администрацию о том, почему она задерживает выделение этих денег.

Согласно данным министерства обороны США, с 2014 года Вашингтон оказал Киеву военную помощь в объеме 1,5 миллиарда долларов.

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