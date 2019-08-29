Популярные банкоматы не смогли отличить купюры "банка приколов" от настоящих

Устаревшие модели одного из ведущих производителей банкоматов NCR оказались неспособны распознать фальшивки из "банка приколов": все последние успешные вбросы "сувенирных денег" производились в банкоматы именно этого производителя, причем только с валидаторами (устройство, распознающее купюры) ABV, HBV и RBV. Об этом сообщает "Коммерсант".

Ряд банков сообщил об отсутствии устаревших устройств в своих сетях, Сбербанку, который обладает крупнейшей сетью банкоматов, надо поменять около 4 тысяч устройств, пишет издание. В Сбербанке "РГ" сообщили, что банк активно обновляет парк устройств самообслуживания, банкоматов NCR c указанными валидаторами в его сети менее 5%. Всего в России свыше 190 тысяч банкоматов.

ЦБ проводит тестирование защищенности валидаторов и банкоматов, работающих в рециркуляционном режиме, и публикует перечень испытанных устройств. Названных валидаторов в нем нет. Перечень носит рекомендательный для банков характер, все риски, связанные с вбросом фальшивок, несут только они. Единственное жесткое требование, предъявляемое Положением Банка России к банкоматам - они должны распознавать не менее четырех номиналов банкнот.

Как ранее сообщала "РГ", Банк России обсуждает возможность введения административной ответственности за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с рублевыми банкнотами и монетой. Речь не только о билетах "банка приколов", которые могут ввести в заблуждение людей, но и об изделиях, частично воспроизводящих защитные признаки рублевых купюр, принимаемых банкоматами.