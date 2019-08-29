О достижениях и потенциале сотрудничества в гуманитарной сфере, перспективах контактов между регионами России и Узбекистана рассказал начальник управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов.

Владимир Александрович, как бы вы охарактеризовали нынешний этап отношений России и Узбекистана?

Владимир Чернов: Последние несколько лет стали прорывными в истории отношений наших стран. Сегодня Москва и Ташкент демонстрируют пример многогранного стратегического союзничества и партнерства. Причем позитивный тон и динамику контактам на всех уровнях задает доверительный и интенсивный диалог между нашими лидерами - Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым.

Важно, что наше партнерство - дорога с двусторонним движением, оно отвечает общим интересам. Узбекистан - единственное государство, которое имеет границы со всеми странами Центральной Азии. Уникален социально-экономический потенциал страны, в которой проживают более 33 миллионов человек, преимущественно молодое население. Вместе с достаточно диверсифицированной экономикой, природными ресурсами, богатейшим историко-культурным наследием - все это определяет особое место Узбекистана в Центральной Азии, в целом на евразийском пространстве.

Мощный импульс нашим связям придал государственный визит Президента Узбекистана в Россию в апреле 2017 года. Тогда Шавкат Миромонович отметил, что делегация Узбекистана окрылена итогами переговоров. Но наша общая окрыленность не превратилась в почивание на лаврах. Свидетельство тому - беспрецедентные итоги ответного государственного визита Президента России в Узбекистан в октябре прошлого года. Тогда впервые в истории наших отношений состоялся Форум межрегионального сотрудничества. Этот новый формат востребован: уже сегодня взаимовыгодное сотрудничество с Узбекистаном развивают более половины субъектов Российской Федерации, и интенсивность связей поступательно возрастает.

Владимир Чернов, начальник управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами: Мощный импульс нашим связям придал государственный визит Президента Узбекистана в Россию в апреле 2017 года

Какое место в этом сотрудничестве отводится гуманитарным проектам?

Владимир Чернов: Отношения России и Узбекистана выстраиваются на системной, комплексной основе, исходя из прямой взаимосвязи социально-экономической и гуманитарной повесток. Ведь состоятельность современных экономик напрямую зависит от качества человеческого капитала.

И в этом контексте результаты государственного визита Владимира Владимировича в Ташкент определяются не только объемом портфеля двусторонних соглашений более чем в 27 миллиардов долларов, но и достижениями в сфере научно-образовательного сотрудничества.

Первый российско-узбекский образовательный форум, который состоялся тогда же в Ташкенте, открыл новую страницу в совместной подготовке квалифицированных кадров. Главный месседж форума, емко отраженный в названии, - "Новые кадры - для новой экономики", встретил широкий отклик и в России, и в Узбекистане. Параметры мероприятия выглядят внушительно: более 80 ректоров центральных и региональных вузов из России, более 60 руководителей образовательных центров Узбекистана, почти 140 подписанных соглашений. Договоренности не остались на бумаге. Сразу же после окончания форума по поручению лидеров наших стран развернута масштабная работа, в которой задействованы многие российские и узбекские ведомства и организации, прежде всего министерства образования, Союз ректоров России во главе с Виктором Садовничим.

У нас сложились конструктивные отношения с партнерами, большой вклад в совместную работу вносит администрация Президента Республики Узбекистан в лице советника главы государства Абдужабара Абдувахитова, мы ощущаем постоянную поддержку посольства республики в Москве и лично посла Ботиржона Асадова. Наши партнеры, как и мы, заинтересованы в конкретных результатах совместной работы. Стратегический курс на модернизацию требует высококвалифицированных кадров, способных обеспечить в ближайшей перспективе качественный рост национальных экономик. И российское образование, конечно, будет способствовать достижению этой цели.

Наиболее значимый результат совместной работы - открытие филиалов российских вузов в Узбекистане. Для этого впервые сформирована универсальная правовая база. Уже в нынешнем году число филиалов российских вузов в Узбекистане может достигнуть десяти. И это не предел.

17-19 мая 2019 года в Ташкенте прошел V Международный форум выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Фото: mgimo.ru

В каком направлении будет развиваться сотрудничество?

Владимир Чернов: Сейчас перед нами стоит своего рода вызов - реализуя уже принятые масштабные решения, находить новые "точки роста", возможности для позитивной динамики на новых перспективных направлениях сотрудничества. Логичным шагом видится соединение на одной площадке вопросов научно-образовательного и молодежного взаимодействия. Сейчас мы совместно с партнерами в Узбекистане обсуждаем возможность проведения первого такого мероприятия в рамках ближайшего саммита Президентов наших стран в Москве. Позитивный эффект развития образовательных контактов между Россией и Узбекистаном может быть распространен на молодежный диалог, что позволит реализовать накопленный потенциал в конкретные совместные проекты. Такой форум, по нашему замыслу, позволит обеспечить тот самый комплексный подход к развитию сотрудничества на гуманитарном треке. Когда речь идет о качестве человеческого капитала, важна система подготовки от школы до вуза, повышения квалификации, программ самореализации и "социальных лифтов" для молодежи.

Подкреплено ли наше партнерство общественным запросом?

Владимир Чернов: Уже почти три десятка лет мы строим самостоятельные экономики и политические системы, выросло новое поколение россиян и узбекистанцев. Но при этом незыблемыми остаются объединяющие наши народы начала.

Одно из них - русский язык. Он присутствует практически во всех сферах жизни узбекского общества, изучается в средних школах, широко используется в вузах. Считаем такой подход руководства Узбекистана мудрым и прагматичным с точки зрения повышения конкурентоспособности граждан и государства в целом.

В основе многолетних прочных связей наших стран - люди, личности. Те, кто вместе отстоял нашу свободу в Великой Отечественной войне, сообща восстанавливал Ташкент после разрушительного землетрясения 1966 года. Эвакуированные в Ташкент творческие деятели, инженеры, ученые внесли вклад не только в общую Победу, но и в становление экономики, науки, искусства Узбекистана. Наше наследие - это и режиссер Латиф Файзиев, и сыгравший Ромео в бессмертном фильме "В бой идут одни "старики" актер Рустам Сагдуллаев, и группа "Ялла", и многие другие.

Человеческие отношения и сейчас составляют фундамент нашей общности, взаимного интереса, совместных экономических проектов. Важно, что все это сохраняет свою актуальность и для молодежи. А значит, общественный, гуманитарный диалог - неотъемлемая часть общей повестки развития наших стран.