Объем российских инвестиций в экономику Узбекистана достиг почти 9 миллиардов долларов. Эта цифра будет только увеличиваться, ведь страны наращивают сотрудничество по всем фронтам. О том, зачем по российскому проекту строится первая в Центральной Азии АЭС, что даст создание международных транспортных коридоров и кто стал послом туристического бренда Узбекистана в России, в интервью "РГ" рассказал посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов.

Ботиржон Закирович, как бы вы охарактеризовали сегодняшние отношения между Узбекистаном и Россией?

Ботиржон Асадов: Как долгосрочное и взаимовыгодное стратегическое партнерство. Узбекско-российские связи опираются на прочные, прошедшие испытание временем традиции дружбы и взаимной поддержки. Благодаря личным дружественным связям и активному доверительному диалогу президентов наших стран Шавката Мирзиёева и Владимира Путина наше сотрудничество в последние годы переживает невиданный, исключительный по масштабу и охвату подъем. Сейчас отношения Узбекистана и России - это один из позитивных примеров того, как должно строиться взаимодействие между странами в современном мире.

У России и Узбекистана налаженные торгово-экономические связи, российские компании активно работают в республике. Какие есть перспективы для расширения экономического сотрудничества?

Ботиржон Асадов: Сегодня в нашей стране работает свыше 1,5 тысячи предприятий с российским капиталом, объем накопленных российских инвестиций приближается к 9 миллиардам долларов. Но, как нам кажется, это только начало большого пути, и мы можем существенно увеличить данные цифры. Благо для иностранного капитала в стране созданы благоприятные условия, предоставляются беспрецедентные льготы и преференции. Взаимный товарооборот по итогам 2018 года составил почти 6 миллиардов долларов. По поручению глав государств работаем с российскими партнерами для доведения этого показателя до 10 миллиардов долларов в ближайшие годы. Благоприятные условия для этого создают действующий "зеленый коридор" при поставках сельскохозяйственной продукции и упрощенный таможенный режим для доступа текстильных товаров на рынки. В последние годы растет интерес к сельскому хозяйству, машиностроению, металлургии. Отдельно можно отметить совместные проекты с участием компаний "Ростсельмаш", "КАМАЗ" (выпуск грузовых машин), "ЧТЗ-УРАЛТРАК" (сборка тракторов), "Новапорт" (модернизация 4 узбекских аэропортов), "ЭКО-Культура" (строительство тепличного комплекса по выращиванию томатов) и др.

Сейчас обсуждаются проекты строительства железнодорожных магистралей "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" и "Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар", в которых может принять участие и Россия. Когда, на ваш взгляд, здесь может появиться конкретика?

Ботиржон Асадов: В Ташкенте убеждены, что строительство железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" даст мощный толчок росту взаимной торговли и инвестиций. По оценкам специалистов, эта магистраль обеспечит нашей республике прямой выход к рынкам Китая и Среднего Востока и позволит сократить время перевозки грузов. Настрой Узбекистана на реализацию проекта отражает уже налаженный автокоридор "Кашгар - Иркештам - Ош - Андижан - Ташкент", который впервые позволил автоперевозчикам из Центральной Азии напрямую выходить на Китай.

Очень многообещающим может стать строительство железной дороги "Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар" с выходом на пакистанский порт Гвадар. Этот коридор свяжет кратчайшим путем Центральную Азию с Пакистаном и даст возможность выхода государствам Южной Азии на рынки СНГ и ЕС. Узбекистан совместно с Афганистаном, Казахстаном, Пакистаном и Россией уже приступил к обсуждению этого проекта. В декабре 2018 года и в марте 2019 года в Ташкенте прошли встречи глав железнодорожных ведомств пяти стран, на которых было решено создать рабочую группу по его реализации.

Оба проекта решают стратегическую задачу - объединение четырех транспортных коридоров в Китае, СНГ, Европе и Южной Азии. Для финансирования подобных проектов нашим президентом озвучена инициатива создания "Финансового диалога для стран Центральной Азии и Афганистана". А на саммите ШОС в Бишкеке в июне 2019 года Шавкат Мирзиёев предложил также разработать стратегию ШОС по развитию взаимосвязанности экономических и транспортных коридоров.

В Узбекистане совместно с "Росатомом" началось сооружение первой в Центральной Азии АЭС. Какое значение этот проект имеет для республики и на каком этапе сейчас находятся работы?

Ботиржон Асадов: Недавно "Атомстройэкспорт", который входит в состав "Росатома", приступил ко второму этапу инженерно-изыскательских работ на выбранной для строительства АЭС площадке. После этого должно быть получено разрешение на размещение объектов станции, и стороны приступят к проектированию АЭС и внешней инфраструктуры, затем начнется само строительство.

Старт атомной программы - это не просто дань тренду, а продуманное, стратегическое решение. По оценкам экспертов, сооружение АЭС даст возможность диверсифицировать энергобаланс и станет катализатором развития других отраслей. В разы увеличатся возможности в аграрном секторе, строительстве, машиностроении, науке и медицине, появится дополнительная прибыль и будут созданы новые высокопроизводительные рабочие места.

Некоторое время назад существовала проблема с признанием дипломов вузов Узбекистана в России. Она уже решена?

Ботиржон Асадов: Действительно, в свое время студенты, получающие образование в российских вузах или их филиалах, были вынуждены проходить долгую процедуру признания дипломов. Проблема была решена после подписания в мае этого года межправительственного соглашения о взаимном признании образования и квалификации, ученых степеней, которое специалисты охарактеризовали как "прорывной документ". Оно позволит выпускникам вузов Узбекистана и России обучаться и работать в наших странах без лишних препятствий.

Узбекистан привлекательное, но пока недостаточно "раскрученное" в России туристическое направление. Что вы делаете для привлечения российских туристов?

Ботиржон Асадов: Такая ситуация наблюдалась несколько лет назад, когда об Узбекистане обладали устаревшими, отрывочными знаниями. Запущенные масштабные реформы, политика открытости в корне изменили ситуацию. Всего за три года число граждан из России, посетивших Узбекистан, выросло в четыре с лишним раза и превысило 400 тысяч в прошлом году. В первом полугодии 2019 года их количество выросло еще на треть. Мы активно знакомим россиян с туристическим потенциалом Узбекистана. Продвигать наш туризм сегодня помогает актер, режиссер и общественный деятель Юрий Стоянов, назначенный в марте 2019 года послом туристического бренда Узбекистана в России. За последние годы мы приняли участие в различных международных выставках, провели в России десятки мероприятий, побывали более чем в 20 регионах, организовали множество поездок для журналистов и официальных делегаций.