Постпред РФ: Ликвидированных боевиков в САР выдают за "невинных младенцев"

Россия не согласна с оценками Запада в складывающейся в сирийском Идлибе ситуации, заявил и. о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН. Так он отреагировал на выступление координатора постпредства Великобритании Стивена Хайки, который заявил, что в Идлибе "остается больше младенцев, чем террористов".

По мнению российского дипломата, западные СМИ пытаются выдать боевиков за "невинных младенцев".

"Как только сирийские войска получают военное преимущество на земле и начинают существенно теснить террористов, наши западные коллеги увеличивают градус стенаний и призывов остановить военные действия, словно забывая о наших общих решениях о необходимости бескомпромиссной борьбы с террористами", - передает ТАСС слова Полянского.