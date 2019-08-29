Представлен календарь "Формулы-1" на следующий сезон

Руководство автогонок в классе "Формула-1" опубликовало предварительный календарь на 2020 год.

Впервые в истории "королевских гонок" в сезоне будет проведено 22 этапа. Стартует он 15 марта в Австралии, а завершится 29 ноября в ОАЭ.

Из интересного - впервые будет проведен Гран-при Вьетнама, который пройдет на городской трассе в Ханое 5 апреля. Добавим также, что после 34-летнего перерыва в календарь вернется этап в Голландии. Гонка на автодроме в Зандворте запланирована на 3 мая.

Гран-при России в Сочи должен пройти 27 сентября. В то же время непонятной остается ситуация с этапом в Италии, намеченным на 6 сентября. Дело в том, что контракт с трассой до сих пор не подписан. По официальной информации, переговоры с организаторами гонки находятся на завершающей стадии.