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29.08.2019 19:21
Рубрика: Спорт

В Сочи в сентябре

Представлен календарь "Формулы-1" на следующий сезон
Текст: Максим Домчев
Российская газета - Спецвыпуск № 193(7951)
Руководство автогонок в классе "Формула-1" опубликовало предварительный календарь на 2020 год.

Впервые в истории "королевских гонок" в сезоне будет проведено 22 этапа. Стартует он 15 марта в Австралии, а завершится 29 ноября в ОАЭ.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Гран-При "Формулы 1" в Сочи поучаствуют "Русские витязи"

Из интересного - впервые будет проведен Гран-при Вьетнама, который пройдет на городской трассе в Ханое 5 апреля. Добавим также, что после 34-летнего перерыва в календарь вернется этап в Голландии. Гонка на автодроме в Зандворте запланирована на 3 мая.

Гран-при России в Сочи должен пройти 27 сентября. В то же время непонятной остается ситуация с этапом в Италии, намеченным на 6 сентября. Дело в том, что контракт с трассой до сих пор не подписан. По официальной информации, переговоры с организаторами гонки находятся на завершающей стадии.

Спорт Формула-1
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