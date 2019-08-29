Премьера сериала "Шторм" состоится на видеосервисе START

Премьера киносериала Бориса Хлебникова "Шторм" - на видеосервисе START с 5 сентября

Первый эпизод сериала Бориса Хлебникова "Шторм", сценарий к которому написала Наталия Мещанинова, был показан на фестивале "Кинотавр" в этом году. Профессионалы сразу поняли - новая работа режиссера заставит о себе говорить так же, как и предыдущие. Достаточно вспомнить "Аритмию", над которой Хлебников тоже работал с Мещаниновой, а еще - сериал "Обычная женщина". Знакомые лица встретятся зрителю и в "Шторме" - и Анна Михалкова, и Максим Лагашкин...

По сюжету главные герои нового сериала - два друга-следователя, которые вынуждены проверить свою дружбу на прочность. Сергей Градов (Александр Робак) работает в антикоррупционном отделе и расследует громкое дело о хищении, связанное с обрушением крыши во Дворце cпорта. В это время выясняется, что его невесте Марине (Анна Михалкова) нужна срочная пересадка печени, у нее - гепатит С. Чтобы оплатить дорогостоящее лечение, Градов меняет свои планы и отказывается от идеи посадить главного виновного - бизнесмена Крюкова. Следователю приходится идти на взятки и убийства, чтобы спасти Марину от смертельной болезни и не погибнуть самому. Изворотливый ум и способность выстраивать "многоходовки" делают Градова практически неуловимым. Но его друг Осокин (Максим Лагашкин) из убойного отдела начинает обо всем догадываться.

"Я еще не играла ничего подобного. Это территория, на которую я никогда не заходила. Смерть, распад личности, угасание, борьба за жизнь. Я очень избирательна, когда предлагают подобные роли, поскольку все это так или иначе примеряешь на себя, привносишь в жизнь. Лет пять назад я не стала бы браться за такую историю, но сейчас моего опыта достаточно, чтобы рассуждать на эту тему, чтобы к ней прикоснуться", - говорит Анна Михалкова.

Сразу два эпизода киносериала появятся на START 5 сентября. Далее серии будут выходить на платформе по одной в неделю по четвергам. Кроме онлайн-премьеры первая серия выйдет в прокат в сети кинотеатров КАРО (c 5 сентября в нескольких городах России).

Сериал "Жуки" - на ТНТ со 2 сентября

Эта комедия выбрала своей мишенью новое поколение, которое от гаджетов совсем потеряло голову. По сюжету три продвинутых москвича - Никита, Дэн и Артемий (молодые актеры Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров и Вадим Дубровин) - разработали уникальное приложение, способное подбирать для пользователя идеальную пару. Приложением заинтересовался серьезный инвестор (Игорь Верник). Но если он готов подождать, то российская армия - нет. Чтобы не сорвать сделку всей жизни, парни придумывают план: устраиваются на альтернативную службу в глухую деревню Жуки Саратовской области. Все бы хорошо, однако есть непредвиденные обстоятельства, а в деревне - представляете - нет интернета. Приобщать москвичей к деревенской жизни будут участковый, продавщица сельпо, предприимчивый батюшка, ветеринар и еще с десяток других колоритных персонажей.