Премьера сериала "Шторм" состоится на видеосервисе START

Новости

Трамп объявил о сокращении военных США в Афганистане до 8,6 тысячи 21:50
Верховная рада утвердила новый состав правительства 21:49
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах 21:37
Ураган "Дориан" может стать одним из самых мощных в истории Америки 21:12
Похожий на гранату предмет найден в водосточной трубе дома в Москве 21:11
Макей и Болтон договорились продолжить политический диалог 21:04
В Госдуме оценили идею сокращения рабочей недели до 12 часов 20:57
Novikov School открывает гастрономический лекторий 20:28
Детсады Подмосковья создадут программы подготовки к школе 20:21
Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков 20:16
Внук сбитого в Заполярье летчика воссоздал на видео его последний бой 20:08
Слуцкий: Зеленский зачищает вертикаль власти 19:53
Прокуратура Димитровграда проверит жалобы приемных детей на опекуна 19:45
Новым главой МИД Украины стал Пристайко 19:31
В Севастополе с серозным менингитом госпитализировали 35 человек 19:28
Медведев сменил руководителя Фонда защиты прав дольщиков 19:12
Врачи предупредили о вреде употребления кофе при хронической усталости 19:06
В Мордовии девятилетний мальчик вынес младшую сестру из горящего дома 19:03
Видео: Российские пилоты "напечатали" послание в небесах 18:56
Лукашенко передал в подарок Трампу кортик, а его супруге - белорусский лен 18:54
Верфь "Звезда" поставит 15 танкеров-газовозов 18:52
В Севастополе проверят информацию о драке с участием военного 18:39
Владимир Колокольцев обсудил с министром ОАЭ двустороннее сотрудничество 18:39
"ВЭБ.РФ" выделит 111 млрд руб. на комплекс глубокой переработки углеводородов 18:38
В России разработали технологию разгона вертолетов до 600 км/ч 18:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
Куда жаловаться на шумных соседей
Куда жаловаться на шумных соседей
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
29.08.2019 21:49
Рубрика: Культура

Премьера сериала "Шторм" состоится на видеосервисе START

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(7951)
Премьера киносериала Бориса Хлебникова "Шторм" - на видеосервисе START с 5 сентября
Александр Робак сыграл сотрудника антикоррупционного отдела, который готов переступить черту, чтобы спасти жизнь любимой женщины. Фото: Видеосервис START Александр Робак сыграл сотрудника антикоррупционного отдела, который готов переступить черту, чтобы спасти жизнь любимой женщины. Фото: Видеосервис START
Александр Робак сыграл сотрудника антикоррупционного отдела, который готов переступить черту, чтобы спасти жизнь любимой женщины. Фото: Видеосервис START

Первый эпизод сериала Бориса Хлебникова "Шторм", сценарий к которому написала Наталия Мещанинова, был показан на фестивале "Кинотавр" в этом году. Профессионалы сразу поняли - новая работа режиссера заставит о себе говорить так же, как и предыдущие. Достаточно вспомнить "Аритмию", над которой Хлебников тоже работал с Мещаниновой, а еще - сериал "Обычная женщина". Знакомые лица встретятся зрителю и в "Шторме" - и Анна Михалкова, и Максим Лагашкин...

Второй фестиваль сериалов "Пилот" объявил программу

По сюжету главные герои нового сериала - два друга-следователя, которые вынуждены проверить свою дружбу на прочность. Сергей Градов (Александр Робак) работает в антикоррупционном отделе и расследует громкое дело о хищении, связанное с обрушением крыши во Дворце cпорта. В это время выясняется, что его невесте Марине (Анна Михалкова) нужна срочная пересадка печени, у нее - гепатит С. Чтобы оплатить дорогостоящее лечение, Градов меняет свои планы и отказывается от идеи посадить главного виновного - бизнесмена Крюкова. Следователю приходится идти на взятки и убийства, чтобы спасти Марину от смертельной болезни и не погибнуть самому. Изворотливый ум и способность выстраивать "многоходовки" делают Градова практически неуловимым. Но его друг Осокин (Максим Лагашкин) из убойного отдела начинает обо всем догадываться.

"Я еще не играла ничего подобного. Это территория, на которую я никогда не заходила. Смерть, распад личности, угасание, борьба за жизнь. Я очень избирательна, когда предлагают подобные роли, поскольку все это так или иначе примеряешь на себя, привносишь в жизнь. Лет пять назад я не стала бы браться за такую историю, но сейчас моего опыта достаточно, чтобы рассуждать на эту тему, чтобы к ней прикоснуться", - говорит Анна Михалкова.

В Великобритании снимут сериал о Путине

Сразу два эпизода киносериала появятся на START 5 сентября. Далее серии будут выходить на платформе по одной в неделю по четвергам. Кроме онлайн-премьеры первая серия выйдет в прокат в сети кинотеатров КАРО (c 5 сентября в нескольких городах России).

Сериал "Жуки" - на ТНТ со 2 сентября

Эта комедия выбрала своей мишенью новое поколение, которое от гаджетов совсем потеряло голову. По сюжету три продвинутых москвича - Никита, Дэн и Артемий (молодые актеры Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров и Вадим Дубровин) - разработали уникальное приложение, способное подбирать для пользователя идеальную пару. Приложением заинтересовался серьезный инвестор (Игорь Верник). Но если он готов подождать, то российская армия - нет. Чтобы не сорвать сделку всей жизни, парни придумывают план: устраиваются на альтернативную службу в глухую деревню Жуки Саратовской области. Все бы хорошо, однако есть непредвиденные обстоятельства, а в деревне - представляете - нет интернета. Приобщать москвичей к деревенской жизни будут участковый, продавщица сельпо, предприимчивый батюшка, ветеринар и еще с десяток других колоритных персонажей.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
ФАС попросила премьера проконтролировать развитие конкуренции в РФ
Россия выплатит задолженность по взносам в Совет Европы
В Кремле не стали комментировать тему обмена удерживаемыми лицами
"Зенит" и "Локомотив" узнали соперников в Лиге чемпионов