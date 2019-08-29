В марте 2019 года исполнилось 27 лет со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. За эти годы правительства наших стран проделали огромную работу по всестороннему развитию двустороннего сотрудничества и укреплению дружбы и добрососедства.

Была создана солидная нормативно-правовая база, насчитывающая на данный момент более трехсот межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов. Особое значение среди них имеют два договора - о стратегическом партнерстве и о союзнических отношениях, которые заложили фундамент современных отношений между Москвой и Ташкентом.

Сегодня президентами наших стран взят курс на дальнейшее углубление политического диалога и взаимовыгодной экономической кооперации, максимальную диверсификацию двусторонних связей. Регулярный характер приобрели российско-узбекские саммиты. В апреле 2017 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побывал в Москве с государственным визитом, а в октябре 2018 года Президент России Владимир Путин посетил Ташкент. "На полях" международных мероприятий за последние три года состоялось еще около десятка встреч глав наших государств. Сейчас на повестке дня - организация официального визита узбекского лидера в Россию.

Григорий Карасин, статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел Российской Федерации: Президентами наших стран взят курс на дальнейшее углубление политического диалога и взаимовыгодной экономической кооперации, максимальную диверсификацию двусторонних связей. Регулярный характер приобрели российско-узбекские саммиты

Важнейшим результатом доверительного общения президентов стала новая динамика российско-узбекских отношений. В разы возросло количество политических контактов, включая межправительственные и межведомственные, по линии парламентов и регионов двух стран. Особо следует отметить учреждение совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. Ее задача - стратегическая координация двусторонних усилий по наращиванию торгово-экономического, инвестиционного и технологического сотрудничества. Подобные механизмы у России существуют лишь с небольшим числом государств.

Стремительными темпами растет взаимный товарооборот. По российским статданным, в 2017 году он прибавил 34 процента, в 2018 году - 20 процентов, а за первые пять месяцев текущего года - более 14 процентов. Совокупные российские капиталовложения в экономику Узбекистана превысили 9 миллиардов долларов. Налажена кооперация между сотнями предприятий наших стран в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве. В перспективе рассчитываем на аналогичное взаимодействие в инновационной сфере.

Достигнуты и реализуются масштабные договоренности о совместных проектах на десятки миллиардов долларов. Только по итогам госвизита Президента России Владимира Путина в Ташкент в октябре прошлого года был подписан пакет соглашений и контрактов на общую сумму более 27 миллиардов долларов.

В мае 2019 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл в Узбекистан для участия в первом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств и встретился в Ташкенте с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Фото: РИА новости www.ria.ru

"Флагманским" направлением двустороннего сотрудничества можно считать строительство атомной электростанции российского дизайна в Узбекистане, первой в Центральной Азии. Успешное осуществление этого проекта позволит республике совершить технологический рывок. Набирает обороты сотрудничество в финансовой, налоговой и цифровой сферах, в области здравоохранения, образования и культуры.

9 миллиардов долларов превысили российские капиталовложения в экономику Узбекистана

Расширяются двусторонние гуманитарные контакты. Вместе с узбекскими партнерами мы бережно храним память о героическом подвиге наших народов в годы Великой Отечественной войны.

Российская Федерация и Республика Узбекистан вышли на качественно новый уровень отношений - устремленного в будущее стратегического партнерства и союзничества. Для нас особенно важно, что по ключевым международным и региональным проблемам наши государства выступают с единых или близких позиций. Прежде всего это касается обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии, борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью.

Убежден, что совместными усилиями мы выполним поставленные главами наших государств амбициозные задачи и продвинем российско-узбекские отношения к новым горизонтам.