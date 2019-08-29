Во всем мире сердечно-сосудистые заболевания впереди всех недугов. Первенство у них повсеместное, а количество причин их вызывающе растет. Скажем, сейчас в интернете множатся сообщения от якобы ведущих медиков о том, что болезни "главного мотора" во многом "сезонные". Зависят от погоды. Так ли это? Об этом беседуем с профессором кафедры кардиологии Первого московского медицинского университета имени Сеченова, доктором медицинских наук Денисом Андреевым.

Денис Андреев: Резкая смена климата даже в бархатный сезон, тем, у кого есть хронические кардиозаболевания, не показана. Фото: Александр Корольков/РГ

Денис Анатольевич, мы приближаемся к такому времени года, который принято называть бархатным сезоном. Считается, что именно сентябрь, октябрь - лучшее время для восстановления здоровья. В этом году так хочется убежать от холодных и злых дождей в теплые края и там вволю отдохнуть?

Денис Андреев: Вволю вообще никогда ничего не надо. За одним исключением: вволю выспаться. Если же мы говорим о здоровье, то самые заманчивые экскурсии, пешие прогулки, физические нагрузки должны соизмеряться с возрастом, с вашим физическим состоянием. Резкая смена климата даже в бархатный сезон, особенно тем, у кого есть те или иные хронические заболевания, кардиологические прежде всего, не показана.

Не показана. Но не запрещена?

Денис Андреев: "Запрещена" не совсем из моего лексикона. За исключением прекращения приема лекарственных препаратов без консультации с лечащим врачом. Скорее, надо говорить о том, что рекомендации о месте и времени проведения отпуска кардиологическими пациентами должны быть индивидуализированы. Есть прописные истины: нельзя никому - не только тем, у кого нелады с сердцем, - бесконечно лежать под солнечными лучами. Нельзя бесконечно долго сидеть в воде - даже самого лучшего и самого чистого моря. Или устраивать пешие экскурсии по жаре. И уж совсем ни к чему пиршество экзотической и неэкзотической еды.

У Леонида Утесова было правило: все, что много, то лишнее. Согласны?

Денис Андреев: Леонид Осипович был мудрым человеком. Стоит прислушаться.

Коль о великих: вспомним Уинстона Черчилля. Его поклонники утверждают: если ему нужно было выбирать: бежать или идти, он выбирал идти. Идти или сидеть - он выбирал сидеть. Сидеть или лежать - выбирал лежать. Курил сигары, пил коньяк. И прожил долгую жизнь. Умело управлял своей страной.

Денис Андреев: А кто знает, сколько бы он прожил, если бы меньше сидел, меньше лежал, не пил и не курил. Следовать правилам Черчилля рискованно для другого человека. У каждого, как ныне бы сказали, своя матрица жизни.

Резкая смена климата даже в бархатный сезон, особенно тем, у кого есть те или иные хронические заболевания, не показана

Уж раз о матрице, то… Прежде чем отправиться в отпуск в тот же бархатный сезон, надо посетить своего лечащего врача. Но ведь не у каждого таковой есть. И среди нас не так много любителей их посещения. Вот даже сейчас немногие откликаются на призывы пройти ежегодную диспансеризацию. Нет в нашем менталитете вкуса к этому.

Денис Андреев: Со вкусом не рождаются. Вкус прививается, воспитывается. И на моих глазах - а я в кардиологии 25 лет и имею право утверждать: зачатки таких важных качеств, как медицинская грамотность, желание вести здоровый образ жизни, стали набирать популярность. К сожалению, не везде для этого есть условия. Говорю об этом потому, что бываю в различных регионах России и вижу обстановку на местах. Но хочу добавить, что все чаще стали обращаться молодые люди с просьбой оценить их кардиологическое здоровье в связи с тем, что кто-то из ближайших родственников в свое время перенес инфаркт или инсульт.

Будем считать, что сейчас прозвучала такая просьба. Что посоветуете 35-летнему мужчине, бабушка которого умерла от инфаркта в 65 лет?

Денис Андреев: Его шансы уже неплохие. Объясню почему. Мы обращаем внимание на сердечно-сосудистые проблемы у родственников до 50 лет. Но я, конечно, поговорю с этим молодым человеком. Проведу его осмотр.

А он попасть к вам на прием может?

Денис Андреев: Вся информация о приеме сотрудниками нашего университета есть на сайте. Проблем с "попасть" фактически нет.

Кстати, о сайте. Интернет теперь настолько "информирован", настолько доступен, что, некоторым кажется: и вовсе не надо обращаться к врачу. Там в изобилии советы специалистов на все случаи жизни. Правда, не однажды сталкивалась с тем, что многие из этих специалистов не всегда даже знают о "своих" советах.

Денис Андреев: Информация в интернете носит общий характер. Убежден: никакая цифра не заменят общения с врачом. Так было и так будет. Напомню: мы еще не прошли то время, когда некоторые пациенты сами назначают себе лекарства на основании этой информации. Или отменяют прием назначенных препаратов. Последствия порой самые плачевные.

Ваша клиника - одна из ведущих в области кардиологии. Все-таки: когда у вас больше пациентов - летом, зимой?...

Денис Андреев: Мне непонятно, откуда вдруг пошла информация, что якобы летом увеличивается число инфарктов, что лето для них самое время. Эпидемиологические наблюдения в странах с климатом, подобным нашему, свидетельствуют об обратном. Существует скорее зимнее преобладание частоты развития инфаркта миокарда. Именно зимой отмечается повышение некоторых гормонов, которые могут способствовать развитию инфаркта. Таких как адреналин, норадреналин, кортизол. В холодное время усиливаются некоторые функции тромбоцитов - клеток, из которых в основном состоит тромб. Нельзя забывать, что зима - это время подъема различных инфекций. А инфекция может стать фактором риска для сердечных событий. Ну и одна из самых главных причин: физическая активность в холод снижается. А это предполагает развитие сердечных проблем. К тому же зимой наше настроение хуже, чем летом при свете солнца. Именно в короткие зимние дни чаще впадаем в депрессии, вносящие свой вклад в развитие сердечного неблагополучия. И зимой, и летом мы зависим от конкретной погодной ситуации.

Визитная карточка

Андреев Денис Анатольевич. Родился в Москве в 1968 году. Окончил Первый московский медицинский институт имени Сеченова. Стажировался в ведущих клиниках США. В 2005 году защитил докторскую диссертацию "Хроническая сердечная недостаточность".

Жена Елена - тоже выпускница Сеченовского вуза. Отец троих детей. Старший сын - студент медуниверситета. Средний - студент МГУ. Дочь - школьница.